Госконтроль: Эстонии грозит разбирательство и штраф со стороны Европейской комиссии

Увеличение количества перерабатываемых отходов сберегает природные ресурсы. В 2022 году в Эстонии перерабатывалось 32% бытовых отходов, и этот показатель оставался примерно на одном уровне в течение девяти лет. В то же время обязательства Эстонии растут, так как по соглашению с Европейской комиссией к 2030 году должны перерабатываться 55% бытовых отходов, а к 2035 году – 60%.

После долгого ожидания Министерство климата, ответственное за эту сферу, приступило в этом году к внесению фундаментальных изменений в сектор обращения с отходами, а также к подготовке поправок к Закону об отходах.

„Несмотря на то, что Министерство климата приступило к реформированию сектора отходов, за прошедшие девять лет не удалось решить коренные проблемы сектора и осуществить необходимые фундаментальные изменения“, – заявил государственный контролер Янар Хольм. „Например, определить распределение ответственности между органами местного самоуправления и государством за достижение цели по переработке отходов и усилить контроль за данными об отходах и за обработчиками отходов“.

Так государственная программа обращения с отходами была принята в конце 2023 года, почти на три года позже, чем планировалось. По мнению Госконтроля, планируемые реформы помогут увеличить сортировку и переработку отходов, но к 2025 году цель вряд ли будет достигнута. В этом случае Европейская комиссия имеет право возбудить дело о нарушении. Если Эстония не выполнит поставленную задачу в ходе разбирательства, комиссия может подать иск в Европейский суд, а суд может наложить штраф.