26.06.2024, 11:44
ТАБЛИЦА | На какой пляж пойти? Везде развевается зеленый флаг, за исключением одного популярного места(6)
ФОТО: AGO TAMMIK | DELFI MEEDIA
Как обещают синоптики, на этой неделе нас ждет идеальная пляжная погода — будет солнечно, а столбик термометра поднимется выше 30 градусов. В таблице еженедельника Maaleht вы найдете информацию с самых популярных пляжей.
В таблице представлены все самые популярные морские пляжи Эстонии — Пирита, Штромка, Какумяэ в Таллинне, Пярнуский пляж, а также крупные внутренние водоемы: озера Харку и Вильянди, канал Анне и другие.
Уже заказано?