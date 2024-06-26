Новости Эстонии
26.06.2024, 11:44

ТАБЛИЦА | На какой пляж пойти? Везде развевается зеленый флаг, за исключением одного популярного места

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Купаться можно почти везде
Купаться можно почти везде
ФОТО: AGO TAMMIK | DELFI MEEDIA

Как обещают синоптики, на этой неделе нас ждет идеальная пляжная погода — будет солнечно, а столбик термометра поднимется выше 30 градусов. В таблице еженедельника Maaleht вы найдете информацию с самых популярных пляжей.

В таблице представлены все самые популярные морские пляжи Эстонии — Пирита, Штромка, Какумяэ в Таллинне, Пярнуский пляж, а также крупные внутренние водоемы: озера Харку и Вильянди, канал Анне и другие.

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