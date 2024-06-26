В Выру мужчина устроил погром в кафе и на дороге, разбив два холодильника и автомобиль кувалдой

25 июня в первой половине дня в полицию поступило сообщение о том, что в Выру на улице Вабадузе 31-летний мужчина разбил два холодильника в кафе при помощи кувалды, после чего покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen.

После этого на шоссе Ряпина он повредил автомобиль Seat и снова скрылся. Полицейские, отреагировавшие на сообщение, задержали мужчину неподалеку от его дома. Он был арестован по подозрению в совершении преступления и доставлен в полицейский участок.

Точные обстоятельства происшествия выясняет полиция в рамках уголовного расследования.

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