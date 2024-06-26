TAI: выросло число жителей Эстонии, у которых есть опыт употребления наркотиков

В 2018 году доля 16-64-летних жителей Эстонии, хотя бы раз в жизни употребивших какое-либо наркотическое вещество, составляла 25%.

Употребление наркотических веществ распространено преимущественно среди молодежи – среди мужчин в возрасте 16−34 лет и женщин в возрасте 16-24 лет. Самым часто употребляемым веществом является каннабис, частота его употребления за жизнь увеличилась с 24% до 29% по сравнению с исследованием 2018 года.

Помимо каннабиса, в течение в жизни часто употребляли амфетамины, экстази и кокаин. Распространение каннабиса и кокаина подтверждают также исследования сточных вод, проведенные TAI и Министерством юстиции в последние годы.

В последние годы в европейских странах, включая Эстонию, возникают проблемы из-за широкой доступности кокаина высокой концентрации. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, в 2022 году было конфисковано 323 тонны кокаина в странах-членах Европейского союза.

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, целью которого является привлечение внимания к употреблению наркотиков и связанным с этим проблемам.

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