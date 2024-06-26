КАРТА | В центре Таллинна меняется организация дорожного движения из-за ремонта на улице Ластекоду

Улица Ластекоду будет реконструирована полностью – от улицы Лийвалайа до улицы Масина, в том числе отрезок улицы Масина от улицы Ластекоду до Тартуского шоссе. Для обеспечения безопасности пешеходов на улице планируется ограничить скорость до 30 км/ч, кроме того, для замедления трафика будут применены такие меры, как приподнятые перекрестки, узкие полосы движения и минимальные радиусы поворота.

„Благодаря реконструкции улицы Ластекоду в микрорайоне Кельдримяэ появится новая главная улица, где все люди смогут безопасно и удобно передвигаться и которая сама по себе станет местом, куда захотят приходить люди, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Там будет посажено полсотни новых деревьев и тысячи кустов. Улица получит европейский облик, где будет создана комфортная жилая среда, также улучшатся условия для бизнеса и торговли“.

Вице-мэр добавил, что это сложные и длительные строительные работы, которые доставят неудобства и нарушат повседневную жизнь и мобильность многих горожан.

Выполнение строительных работ потребует временного закрытия дорог и изменений в организации дорожного движения, однако для местных жителей, пешеходов и велосипедистов возможность передвижения будет обеспечена на протяжении всего периода строительства.

С сегодняшнего дня для движения будет закрыт отрезок улицы Ластекоду между улицами Лийвалайа и Кельдримяэ, и до 19 июля будет закрыт перекресток улиц Ластекоду и Гильди.