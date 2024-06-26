В Ласнамяэ водитель сбил пьяного самокатчика

В 05:32 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Смуули и Пунане, где 66-летний мужчина, совершая левый поворот на автомобиле Mazda 5, сбил на пешеходном переходе электрический самокат, которым управлял 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Водитель самоката был доставлен в больницу. В момент аварии на перекрестке горели мигающие желтые огни светофора.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.