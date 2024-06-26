26.06.2024, 07:30
В Ласнамяэ водитель сбил пьяного самокатчика(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рано утром в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием легковой машины и самоката.
В 05:32 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Смуули и Пунане, где 66-летний мужчина, совершая левый поворот на автомобиле Mazda 5, сбил на пешеходном переходе электрический самокат, которым управлял 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Водитель самоката был доставлен в больницу. В момент аварии на перекрестке горели мигающие желтые огни светофора.
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