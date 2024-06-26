Новости Эстонии
26.06.2024, 07:06

Абитуриент по ошибке получил ноль баллов на государственном экзамене - виновата программа, которая обнаружила признаки использования искусственного интеллекта

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Присяжный адвокат Маарья Пильд подтвердила Eesti Ekspress, что ей сообщили о случае, когда ученику одной из гимназий Сааремаа по ошибке поставили ноль баллов за госэкзамен по английскому языку
Присяжный адвокат Маарья Пильд подтвердила Eesti Ekspress, что ей сообщили о случае, когда ученику одной из гимназий Сааремаа по ошибке поставили ноль баллов за госэкзамен по английскому языку
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Абитуриент, сдавший государственный экзамен по английскому языку, получил ноль баллов, так как при оценке работы использовались программы, которые выявили признаки использования искусственного интеллекта, пишет Eesti Ekspress.

Присяжный адвокат Маарья Пильд подтвердила Eesti Ekspress, что ей сообщили о случае, когда ученику одной из гимназий Сааремаа по ошибке поставили ноль баллов за госэкзамен по английскому языку.

Департамент по делам образования и молодежи при оценке экзаменационных работ предположительно применял программы для обнаружения использования искусственного интеллекта: Scribbr, GptZero, Quillbot и HiveModeration.

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