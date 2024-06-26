Абитуриент по ошибке получил ноль баллов на государственном экзамене - виновата программа, которая обнаружила признаки использования искусственного интеллекта

Присяжный адвокат Маарья Пильд подтвердила Eesti Ekspress, что ей сообщили о случае, когда ученику одной из гимназий Сааремаа по ошибке поставили ноль баллов за госэкзамен по английскому языку

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