26.06.2024, 07:06
Абитуриент по ошибке получил ноль баллов на государственном экзамене - виновата программа, которая обнаружила признаки использования искусственного интеллекта(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Абитуриент, сдавший государственный экзамен по английскому языку, получил ноль баллов, так как при оценке работы использовались программы, которые выявили признаки использования искусственного интеллекта, пишет Eesti Ekspress.
Присяжный адвокат Маарья Пильд подтвердила Eesti Ekspress, что ей сообщили о случае, когда ученику одной из гимназий Сааремаа по ошибке поставили ноль баллов за госэкзамен по английскому языку.
Уже заказано?