Магазин Sportland продавал продукцию российского бренда. Компания: мы решили снять эти товары с продажи

Спортивный бренд Outventure принадлежит российской компании „Спортмастер“. В интернет-магазине Sportland Outlet можно было увидеть в продаже товары бренда со скидками -50%.

„Для нашей сети Outlet мы закупаем оптовые запасы со складов с широким ассортиментом различных брендов. Недавно в одной из таких закупок была представлена продукция бренда Outventure. Мы постоянно следим за происхождением товаров, которые закупаем у международных поставщиков, и сейчас проводим дополнительные проверки“, - говорит генеральный директор Sportland Кайди Каск.

Она добавляет, что магазин решил изъять товары под брендом Outventure из всех своих магазинов. Мы никогда не имели и не имеем никаких деловых связей со „Спортмастером“, компанией, владеющей брендом Outventure“, - подчеркивает Каск.

Sportland International Group осуждает агрессию России в Украине и оказывает помощь Украине через различные благотворительные проекты, добавляет она.

В 2023 году выручка компании Sportmaster составила 159 миллиардов рублей, что примерно равно 1,7 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом оборот вырос значительно - на 14,3 процента.

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