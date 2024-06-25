Новости Эстонии
25.06.2024, 18:30

Пожилой таллиннец отдал мошенникам 2000 евро, поверив, что его дочь попала в аварию

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В столице произошло очередное мошенничество с использованием схемы мнимого дорожно-транспортного происшествия, пишет rus.err.ee.

В полицию 24 июня поступило сообщение о том, что 77-летнему мужчине позвонили якобы из посольства и сказали, что его дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, передает Пыхьяская префектура.

Потерпевшего попросили передать деньги на покрытие медицинских расходов.

Мужчина передал мошеннику 2000 евро у себя дома.

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