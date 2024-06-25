25.06.2024, 18:30
Пожилой таллиннец отдал мошенникам 2000 евро, поверив, что его дочь попала в аварию
ФОТО: | Delfi Meedia
В столице произошло очередное мошенничество с использованием схемы мнимого дорожно-транспортного происшествия, пишет rus.err.ee.
В полицию 24 июня поступило сообщение о том, что 77-летнему мужчине позвонили якобы из посольства и сказали, что его дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, передает Пыхьяская префектура.
Потерпевшего попросили передать деньги на покрытие медицинских расходов.
Мужчина передал мошеннику 2000 евро у себя дома.
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