ФОТО | С официальным визитом в Эстонию прибыл президент Сингапура

Президент Алар Карис встретился с президентом Сингапура во вторник после обеда в Кадриорге. В ходе встречи обсуждались отношения Эстонии и Сингапура, а также желание укрепить международное сотрудничество и деловые связи между странами, особенно в областях экспорта услуг и кибербезопасности. Также обсуждалась международная обстановка в области безопасности.

Вечером Президент и первая леди Сирье Карис устроят официальный ужин в честь гостей в Розовом саду при Канцелярии президента Эстонии.

Премьер-министр Кая Каллас, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, министр иностранных дел Маргус Цахкна и основатели стартапов Эстонии также встретятся с президентом Сингапура в ходе его визита. Он возложит венок к монументу победы в Освободительной войне и посетит Центр Арво Пярта.

Супруга президента Сингапура Джейн Иттоги Шанмугаратнам и госпожа Сирье Карис посетят музей современного искусства Куму.

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