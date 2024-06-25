25.06.2024, 20:29
Курьер, который принял заказ, остался с носом. Компания предложила в качестве компенсации 13 центов(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания не установила правило, запрещающее перевозить цветы на велосипеде. Однако именно из-за велосипеда курьер не смог выполнить заказ, пишет Ärileht.
Днем на прошлой неделе курьер компании Bolt принял заказ от цветочного магазина Kannike на сумму немного больше двух евро за доставку. Однако, прибыв в цветочный магазин, ему сообщили, что они не передают заказы курьерам на велосипедах. Поэтому курьеру пришлось отменить принятый заказ. Сознавая, что он теперь останется без оплаты, курьер обратился в службу поддержки.
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