Курьер, который принял заказ, остался с носом. Компания предложила в качестве компенсации 13 центов

Днем на прошлой неделе курьер компании Bolt принял заказ от цветочного магазина Kannike на сумму немного больше двух евро за доставку. Однако, прибыв в цветочный магазин, ему сообщили, что они не передают заказы курьерам на велосипедах. Поэтому курьеру пришлось отменить принятый заказ. Сознавая, что он теперь останется без оплаты, курьер обратился в службу поддержки.

„Впрочем, разговор со службой поддержки не принес желаемого результата. Там было решено возместить ему всего 13 центов – это стоимость поездки в 200 метров. Согласно объяснению службы поддержки, два евро он мог бы получить только в том случае, если товар был бы действительно доставлен заказчику. Поскольку по независящим от него причинам курьер не смог доставить цветы клиенту, компания отказалась оплачивать ему компенсацию за его усилия. „После вчерашнего случая у меня чувство, что Bolt вообще не ценит нас. Я приехал на место (не очень далеко, но все же), вложил усилия, потратил свое время и рассчитывал, что что мне заплатят“, - пожаловался курьер.