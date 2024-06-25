Портал Delfi попал под российские санкции

„В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете „любой вещательной активности“ трем российским СМИ (РИА „Новости“, МИЦ „Известия“ и „Российская газета“), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза“, - сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В список средств массовой информации государств-членов Евросоюза попал и портал Delfi.ee. Помимо нашего издания, в перечне запрещенных СМИ из Эстонии фигурирует портал ERR и сайт propastop.org. Другие эстонские издания на сайте МИД России не указаны.

„В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам“, - добавили в российском МИД.

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