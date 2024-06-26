ЧП и криминал
26.06.2024, 11:06

ФОТО | Бывшие высокопоставленные полицейские чиновники Эльмар Вахер, Ээрик Хелдна и Айвар Алавере предстали перед судом

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Эльмар Вахер
Эльмар Вахер
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вчера в Харьюском уездном суде стартовал процесс по делу бывших высокопоставленных полицейских чиновников Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере.

Хелдна обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью совершения профессионального подлога, Вахер - как должностное лицо в сговоре с целью совершения мошенничества и профессионального подлога, а Алавере - как должностное лицо в сговоре с целью совершения мошенничества и профессионального подлога. И Вахер, и Хелдна отрицают свою непосредственную причастность.

Хелдна обвиняется в том, что при содействии Вахера и Алавера он создал у Департамента социального страхования неверное представление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года он имеет 25 лет стажа в должности сотрудника полиции, на основании чего Департамент социального страхования начал выплачивать ему пенсию за выслугу лет.

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