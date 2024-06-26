26.06.2024, 11:06
ФОТО | Бывшие высокопоставленные полицейские чиновники Эльмар Вахер, Ээрик Хелдна и Айвар Алавере предстали перед судом(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Харьюском уездном суде стартовал процесс по делу бывших высокопоставленных полицейских чиновников Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере.
Хелдна обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью совершения профессионального подлога, Вахер - как должностное лицо в сговоре с целью совершения мошенничества и профессионального подлога, а Алавере - как должностное лицо в сговоре с целью совершения мошенничества и профессионального подлога. И Вахер, и Хелдна отрицают свою непосредственную причастность.
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