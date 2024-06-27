Строительство трамвайных путей оказалось значительно дороже, чем предполагалось изначально

В середине июня компании Merko Ehitus Estonia и KMG Infra подписали с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства договор на проектирование и строительство дополнительных работ на трамвайной линии, соединяющей Старый порт и пассажирский терминал Rail Baltic Ülemiste. По сравнению с первоначальным договором, подписанным два года назад, стоимость строительства увеличилась на 6,5 миллионов евро.

Руководитель отдела проектирования и строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандар Йыэсаар сообщил Ehitusleht, что повышение цены связано с различными непредвиденными обстоятельствами и дополнительными работами, то есть обстоятельствами, которые не были включены в конкурсные условия и которые подрядчик не мог учесть при подаче заявки.

Подробнее на эстонском языке можно почитать по ССЫЛКЕ.

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