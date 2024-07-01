Выдача матери найденного мертвым в Сууре-Ляхтру новорожденного зависит от правительства Марокко

„В ходе интервью еженедельнику Eesti Ekspress юрист Роберт Сарв задался вопросом: „Насколько велика вероятность того, что оторванный от семьи человек, уже несколько месяцев сидящий за решеткой в марокканской тюрьме, страдающий там от побоев и отсутствия средств гигиены, скроется в джунглях Камеруна или Ганы, где его будет сложнее отыскать?“