ОПРОС | Нужно ли закрыть границу с Россией?

В выходные погранпереход в Нарве был закрыт на два дня. Через него было невозможно попасть из Эстонии в Россию. На границе образовались длинные очереди, люди вынуждены были ждать часами. На данный момент ведется сбор подписей, чтобы Эстония сделала режим работы погранперехода Нарва - Ивангород круглосуточным, как это было раньше. В то же время Департамент полиции и погранохраны заявил, что готов при необходимости закрыть все пограничные переходы с Россией.