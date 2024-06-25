Новости Ида-Вирумаа
25.06.2024, 14:02

ОПРОС | Нужно ли закрыть границу с Россией?

 
На погранпункте Лухамаа выстроилась 16-часовая очередь: советуют воздержаться от поездок в Россию
На погранпункте Лухамаа выстроилась 16-часовая очередь: советуют воздержаться от поездок в Россию
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В выходные погранпереход в Нарве был закрыт на два дня. Через него было невозможно попасть из Эстонии в Россию. На границе образовались длинные очереди, люди вынуждены были ждать часами. На данный момент ведется сбор подписей, чтобы Эстония сделала режим работы погранперехода Нарва - Ивангород круглосуточным, как это было раньше. В то же время Департамент полиции и погранохраны заявил, что готов при необходимости закрыть все пограничные переходы с Россией.

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