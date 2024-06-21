Нарвский погранпункт закрывается на выходные. Через него будет невозможно попасть из Эстонии в Россию

Эта ситуация является очередной попыткой России поколебать чувство безопасности людей, которые вынуждены часами ждать на галерее Нарвского моста, где жарко, нет возможности посидеть и попить воды. Целенаправленные действия России подтверждает и тот факт, что сразу после закрытия пограничного перехода на эстонской стороне российские пограничники разрешили въехать в страну всем людям, ожидающим пересечения границы на мосту, в течение буквально одного часа.

Департамент полиции и погранохраны отреагировал единственно возможным способом - учитывая большую очередь на Нарвском мосту, закрытие погранперехода на выходе было оправдано, и мы привлекли дополнительные силы, чтобы избежать проблем.

Сегодня мы продолжаем регулировать поток входящих на пограничный пункт, чтобы на мосту не было большого скопления людей. Очередь у Ивангородского погранпункта движется сегодня медленно.

„20 июня количество пересечений границы было обычным, однако из-за медленного пограничного контроля около двух часов дня очередь на российской стороне стала существенно удлиняться. Вчера примерно к пяти часам около 500 человек ожидало на мосту возможности попасть в Российскую Федерацию. Из-за этого на Нарвском погранпункте мы стали регулировать пересечение границы, то есть пропускали через пограничный контроль меньше людей. Одновременно мы предупреждали людей о том, что пересечение границы на российской стороне может занять очень много времени. На эстонской стороне пересечение границы вчера шло и сейчас идет бесперебойно.

Проход в Эстонию останется открытым, кроме 23 июня, когда будет пауза с 9:30 до 12:30. В непосредственной близости от погранперехода пройдет парад в честь Дня победы, движение там в это время будет ограничено.

„Количество пересекающих границу вчера и сегодня было нормальным, и эстонская пограничная служба также работала быстрее, чем обычно, но пересекающим границу приходится долго ждать на Нарвском мосту, чтобы попасть в Россию. Именно поэтому мы вчера закрыли погранпереход раньше обычного, чтобы защитить здоровье и безопасность людей“, - прокомментировал Пургель.

По словам начальника Бюро погранохраны Идаской префектуры Эрика Пургеля, существенное замедление темпов работы российской пограничной службы вчера и сегодня привело к тому, что лица, пересекающие границу, часами ждут возможности пересечь границу.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы никому не рекомендуем совершать поездки и ходить в Россию“, - прокомментировал Пургель.

Пограничные пункты Койдула и Лухамаа работают

Для пересечения границы в обе стороны можно использовать пограничные пункты Койдула и Лухамаа, где очереди на пересечение границы в настоящее время движутся в обычном режиме.

Нужно ли будет сегодня закрыть пограничный пункт в Нарве раньше (как и вчера) PPA решает на месте, оценивая текущую ситуацию. На данный момент такой необходимости нет, но ситуация может быстро измениться.

Россия препятствует пересечению границы

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что точная причина, по которой Россия препятствует пересечению границы на её сторону, по-прежнему неизвестна. „На данный момент ситуация такова, что на эстонской стороне моста Дружбы между двумя пограничными пунктами около 500 человек ждут перехода на российскую сторону“, - сказал министр, отметив, то эти люди уже прошли эстонский пограничный пункт.

„Вчера, когда образовалась длинная очередь из людей и Департамент полиции и погранохраны решил временно закрыть переход через границу вечером, те, кто остались на мосту Дружбы, смогли очень быстро перейти на российскую сторону. Это показало, что на самом деле было возможно быстро пропустить людей“, — добавил Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, в последние дни российские ведомства вновь продемонстрировали непредсказуемость своими действиями. „Российская погранслужба не смогла обеспечить нормальное движение через границу на своей стороне. Препятствия создаются чрезмерно медленными таможенными и пограничными процедурами, что нарушает нормальное пересечение границы даже для собственных граждан. Это привело к искусственным очередям и ситуации, когда некоторые российские граждане не могут вернуться домой к ночи. В сложившейся ситуации наша цель — избежать любых проблем на пограничном пункте как для спокойствия местных жителей, так и для благополучия самих пересекающих границу. Поэтому мы решили закрыть пограничный пункт на несколько дней. Мы продолжаем рекомендовать людям в целом избегать поездок в Россию“, - говорит Ляэнеметс.

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