25.06.2024, 10:24
В Ида-Вирумаа 20-летний мужчина осквернил флаг Эстонии
ФОТО: | Õhtuleht
В день государственного праздника - Яанова дня, 24 июня, в Ида-Вирумаа был осквернен флаг Эстонии.
24 июня в полицию поступило сообщение о том, что 20-летний мужчина осквернил флаг Эстонии в Нарва-Йыэсуу. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
В Пенитенциарном кодексе указано, что срыв, разрушение или осквернение эстонского флага, Государственного герба или другого официального символа Эстонской Республики либо иное надругательство над ними, а также надругательство над государственным гимном наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.
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