В Ида-Вирумаа 20-летний мужчина осквернил флаг Эстонии

24 июня в полицию поступило сообщение о том, что 20-летний мужчина осквернил флаг Эстонии в Нарва-Йыэсуу. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

В Пенитенциарном кодексе указано, что срыв, разрушение или осквернение эстонского флага, Государственного герба или другого официального символа Эстонской Республики либо иное надругательство над ними, а также надругательство над государственным гимном наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.

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