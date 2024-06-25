Эстонские грузовики сократили перевозки на 8%, поставки в Россию продолжаются

Пробег эстонских грузовых автомобилей в 2023 году по оценкам достиг около 322,5 миллиона километров (на 12% меньше, чем годом ранее), из которых пробег с грузом составил 256,4 миллиона километров и порожние рейсы — 66,1 миллиона километров. Как перевозок с грузом, так и порожних рейсов было меньше, чем в 2022 году. Большая часть грузоперевозок была совершена на седельных тягачах с прицепом: из них 55% на двухосных седельных тягачах с трехосными прицепами и 22% на трехосных седельных тягачах с трехосными прицепами. Товар на эстонских грузовых автомобилях в Эстонию преимущественно привозили из Латвии и Финляндии, отсюда товар также перевозили преимущественно в Латвию и Финляндию, но также в Россию.