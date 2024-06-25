Эстонские грузовики сократили перевозки на 8%, поставки в Россию продолжаются(1)
Согласно оценкам, эстонские грузовые автомобили с грузоподъемностью более 3,5 тонн в прошлом году перевезли более 25 миллионов тонн товара. Это на 8% меньше по сравнению с 2022 годом, при этом грузооборот также сократился на 8%.
Руководитель группы по статистике энергии, транспорта, ИТ и размещения Департамента статистики Пирет Пукк отметила, что в 2023 году количество перевезенного эстонскими грузовыми транспортными средствами товара, как обычно, на внутригосударственных перевозках было больше, чем на международных. „По данным исследования автомобильных грузоперевозок, доля внутригосударственных перевозок составила 85% от всех грузоперевозок. По стране было перевезено примерно 21,3 миллиона тонн груза, что на 8% меньше, чем в 2022 году, в рамках международных перевозок — 3,8 миллиона тонн груза, что на 7% меньше, чем годом ранее“, — пояснила Пукк.
Грузооборот эстонских грузовых автомобилей за год также сократился на 8% и по оценкам достиг 4,2 миллиарда тонно-километров (т·км). Грузооборот — это объем проделанной при грузоперевозке работы, который измеряется в тонно-километрах (т·км). Один тонно-километр соответствует перевозке одной тонны товара на расстояние одного километра. Как правило, грузооборот (т·км) больше на международных перевозках, поскольку пройденные расстояния в этом случае больше. По данным исследования автомобильных грузоперевозок, в 2023 году грузооборот зарегистрированных в Эстонии грузовых автомобилей на международных перевозках составил 63%, а на внутригосударственных перевозках — 37% от общего грузооборота. Грузооборот внутригосударственных перевозок составил 1,5 миллиарда т·км, грузооборот международных перевозок — 2,7 миллиарда т·км. По сравнению с 2022 годом грузооборот внутригосударственных перевозок сократился на 14%, грузооборот международных перевозок — на 3%. В 2022 году среднее расстояние, на которое перевозились товары, на внутригосударственных перевозках составило 72 км, на международных перевозках — 702 км.
По данным исследования, в 2023 году 30% перевезенного товара (измеренного в тоннах) составили металлические руды и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьерных разработок, 18% — древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели), 14% —продукция сельского хозяйства, охотничьего промысла и лесного хозяйства, а также рыба и рыбные продукты. Одну десятую перевезенного товара составили продукты питания, напитки и табак.
Пробег эстонских грузовых автомобилей в 2023 году по оценкам достиг около 322,5 миллиона километров (на 12% меньше, чем годом ранее), из которых пробег с грузом составил 256,4 миллиона километров и порожние рейсы — 66,1 миллиона километров. Как перевозок с грузом, так и порожних рейсов было меньше, чем в 2022 году. Большая часть грузоперевозок была совершена на седельных тягачах с прицепом: из них 55% на двухосных седельных тягачах с трехосными прицепами и 22% на трехосных седельных тягачах с трехосными прицепами. Товар на эстонских грузовых автомобилях в Эстонию преимущественно привозили из Латвии и Финляндии, отсюда товар также перевозили преимущественно в Латвию и Финляндию, но также в Россию.
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