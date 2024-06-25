Банк Эстонии создает возможность оплаты картой без подключения к интернету

В Эстонии при помощи банковских карт ежедневно совершается миллион платежей. По данным Союза торговцев, в прошлом году на карточные платежи пришлось 70% всех проведенных в магазинах сделок. Именно из-за таких масштабов Банк Эстонии включил карточные платежи в перечень жизненно важных услуг, которые должны функционировать даже в условиях кризиса.

„Причиной этого изменения является желание быть готовым к возможным перебоям в системе карточных платежей, чтобы люди могли в такой момент произвести оплату картой. Это будет работать и для критически важных покупок. Речь идет о покупке продуктов питания, топлива, лекарств“, – пояснил ERR глава отдела расчетных систем Банка Эстонии Райнер Олт.

Офлайн-платежи можно будет совершать только за услуги первой необходимости, а в сотрудничестве с международными поставщиками платежных услуг будет установлен лимит на операции. Бесконтактные платежи в случае отключения интернета будут невозможны.

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