26.06.2024, 15:30
„Мы никогда не забудем его смелость и уверенность“. Мартин Яэгер мечтал объединить сражавшихся в Украине эстонцев
ФОТО: | U.S. Air Force
В пятницу, 21 июня, в Украине погиб третий эстонский солдат - 42-летний Мартин Яагер. Друзья запомнили его как человека, которым двигали любовь к риску, стремление познавать новое, у него было большое сердце и открытая душа.
Фотожурналист Эрик Тикан, которого с Мартином Яэгером связывала крепкая дружба, сказал Delfi, что Мартин был удивительным человеком, он находил выход из любого, самого трудного положения.
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