„Мы никогда не забудем его смелость и уверенность“. Мартин Яэгер мечтал объединить сражавшихся в Украине эстонцев

Фотожурналист Эрик Тикан, которого с Мартином Яэгером связывала крепкая дружба, сказал Delfi, что Мартин был удивительным человеком, он находил выход из любого, самого трудного положения.

„Мартин до того, как присоединиться к Скаутскому батальону, объездил весь мир, жил в Австралии, путешествовал по Бангладеш, после службы в Скаутском батальоне работал спасателем. Он стремился жить полной жизнью, искал новые вызовы и всегда находил выход из сложных ситуаций“, - сказал Тикан.