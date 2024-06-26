Новости Эстонии
26.06.2024, 15:30

„Мы никогда не забудем его смелость и уверенность“. Мартин Яэгер мечтал объединить сражавшихся в Украине эстонцев

 
Мартин Яэгер
Мартин Яэгер
ФОТО: Senior Airman Jonathan Stefanko | U.S. Air Force

В пятницу, 21 июня, в Украине погиб третий эстонский солдат - 42-летний Мартин Яагер. Друзья запомнили его как человека, которым двигали любовь к риску, стремление познавать новое, у него было большое сердце и открытая душа.

Фотожурналист Эрик Тикан, которого с Мартином Яэгером связывала крепкая дружба, сказал Delfi, что Мартин был удивительным человеком, он находил выход из любого, самого трудного положения.

„Мартин до того, как присоединиться к Скаутскому батальону, объездил весь мир, жил в Австралии, путешествовал по Бангладеш, после службы в Скаутском батальоне работал спасателем. Он стремился жить полной жизнью, искал новые вызовы и всегда находил выход из сложных ситуаций“, - сказал Тикан.

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