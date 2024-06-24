Местные самоуправления могут получить право запрещать фейерверки

По закону нарушать ночной покой фейерверками сейчас можно только в Яанову ночь, в День независимости и в новогоднюю ночь. Министерство внутренних дел разрабатывает поправки, дающие местным самоуправлениям право запрещать фейерверки и в эти три ночи, сообщает Rus.err.ee.

„В таком случае у местных самоуправлений будет возможность либо ограничивать интенсивность [фейерверков] в определенных местах, либо с помощью этих ограничений определять места, где интенсивность будет сконцентрирована, например, в центре Таллинна или в определенном месте в каждом районе“, – пояснил „Актуальной камере“ советник Министерства внутренних дел Индрек Линк.

По его словам, Таллинн мог бы, например, запрещать новогодние фейерверки вблизи зоопарка или больниц. Однако Линк признал, что эта поправка не гарантирует тишины и покоя, поскольку шум может быть слышен и в местах, отдаленных от точки запуска фейерверка.

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