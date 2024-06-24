Из-за неисправности в сети Telia были невозможны звонки в течение двух часов

Из-за неисправности, которая началась сегодня вечером около 18:45, звонки в сети Telia не проходили. Также не удалось дозвониться по короткому номеру Telia (123).

„В настоящее время звонки в сети Telia прерваны. Отправка коротких сообщений или SMS по-прежнему работает“, — сказал Райго Неудорф, менеджер по связям с общественностью Telia. „Мы знаем об этой проблеме и работаем над ее решением“.

В связи со сложившейся ситуацией, пользование услугой Mobiil ID также невозможно.

Сбои были устранены, и голосовая связь была восстановлена ​​около 20:35. Однако причина сбоя пока неизвестна. „Последует более детальный анализ, чтобы выяснить причину сбоя“, — подтвердил Неудорф.

Важно отметить, что в случае сбоев мобильной связи, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вы можете позвонить по номеру 112, воспользовавшись сетями других операторов. Для этого перед звонком необходимо вынуть сим-карту из мобильного телефона или перезагрузить телефон и вместо ввода ПИН-кода позвонить на номер службы экстренной помощи.

Telia приносит извинения клиентам за возможные неудобства.

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