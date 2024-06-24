Основные причины изъятия детей в Эстонии

Дети, которых изъяли из биологических семей, попадают в попечительские семьи или детские дома семейного типа, пишет Rus.err.ee.

„Основная причина изъятия детей – это, конечно, алкогольно-наркотические зависимости родителей и оставление детей в опасности. Дети изымаются и родителям дается возможность исправить положение“, – рассказала руководитель НКО „Осознанное родительство“ (Teadlik Lapsevanem) Инна Клаос в утренней программе на Радио 4. „Местное самоуправление, как правило, помогает биологической семье встать на ноги. В случае, если родители не могут встать на ноги, тогда дети идут уже в попечительские семьи или в дома семейного типа“, – сказала она.

По словам Клаос, когда представитель власти изымает ребенка, смотрят на саму ситуацию, на кризис в семье, на то, нуждается ли ребенок в помощи. Возраст здесь роли не играет, это может быть как младенец, так и подросток. Среди подростков, конечно, выше уровень криминализации, поскольку сейчас очень развита сеть подросткового дилерства вейпами и наркотическими напитками. В случае, если ребенок находится в кризисной ситуации, он должен быть изъят и помещен в ту среду, где будут обеспечены уход, безопасность, реабилитация, осуществление учебы и т.д.

Больше информации о возможностях стать попечительской семьей можно получить на сайте НКО „Осознанное родительство“ или по телефону 56241755.

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