Спасатели рассказали, как прошел канун Иванова дня

„Очень приятно сообщить, что не было несчастных случаев на воде и никто не погиб при пожарах. Ни один человек не остался без крова из-за пожаров. Больших спасательных операций не было“, – сказал Кяэпарин ERR.

„У нас было 124 происшествия, что немного больше, чем в обычные дни, но с точки зрения Иванова дня очень спокойно“, – добавил он.

Кяэпарин отметил, что большинство вызовов были связаны с кострами – их было 50 в общей сложности. В то же время в прошлом году их было в два раза больше.

„Люди беспокоились, что у соседей костры могут выйти из-под контроля или видели где-то дым. Костров было больше, но они были очень разумно разведены. Когда пожарные прибывали на место, в большинстве случаев костры были под контролем, а рядом с ними были средства для тушения“, – сказал Кяэпарин.

По его словам, ситуация показала, что предварительная работа Спасательного департамента по обеспечению безопасности костров принесла плоды.

В Пыльтсамаа в произошел инцидент, в ходе которого один человек получил ожоги. Во время попытки разжечь гриль с помощью бензина, зажигавший человек курил и пары бензина воспламенились. Он получил ожоги, его увезла скорая.

За выходные спасателям поступили 233 вызова.

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