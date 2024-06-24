24.06.2024, 08:29
В Нарве открыли границу. Но в любой момент могут закрыть снова
ФОТО: | Delfi Meedia
Как стало известно в пятницу, погранпереход в Нарве закрылся 21.06 в 23:00 на 22-23 июня по направлению в Россию. Оба дня можно было зайти в Эстонию с российской стороны, но пересечь границу в направлении РФ - только с 7:00 понедельника - 24 июня.
Согласно сообщениям разных групп в социальных сетях, люди начали собираться еще с вечера воскресенья. К 7 утра очередь доходила до кругового въезда на площадь. В 7:00 границу открыли. Но пограничники еще вечером предупредили людей, что если будут беспорядки и волнения, погранпункт могут снова закрыть.
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