В Нарве открыли границу. Но в любой момент могут закрыть снова

Как стало известно в пятницу, погранпереход в Нарве закрылся 21.06 в 23:00 на 22-23 июня по направлению в Россию. Оба дня можно было зайти в Эстонию с российской стороны, но пересечь границу в направлении РФ - только с 7:00 понедельника - 24 июня.