Олег Гросс получил предложение выкупить А1000 Market

„Предложение действительно поступило нам, но мы еще не решили, что будем делать“, — подтвердил Гросс. Он добавил, что пока не обсуждается, за какую сумму и на каких условиях владельцы А1000 Market могли бы продать сеть.

Тармо Лауринг, управляющий A1000 Market и один из ее совладельцев, заявил, что компания сейчас не продается. „Всегда были те, кто хотел нас приобрести, но на данный момент она не продается, потому что я не вижу для этого причин“, — отметил Лауринг.

„Но, как всегда в мире, нет ничего, что не продается“, — смягчил он позицию. При этом он не пожелал указать, кто мог бы быть заинтересован в покупке A1000 Market.

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