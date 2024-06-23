Олег Гросс получил предложение выкупить А1000 Market(10)
По словам коммерсанта Олега Гросса, владелец А1000 Market предложил ему выкупить его сеть магазинов. По словам самого собственника А1000 Market, сеть не продается публично, но сделка может быть заключена, если будет предложена адекватная цена. Об этом пишут „Деловые ведомости“.
„Предложение действительно поступило нам, но мы еще не решили, что будем делать“, — подтвердил Гросс. Он добавил, что пока не обсуждается, за какую сумму и на каких условиях владельцы А1000 Market могли бы продать сеть.
Тармо Лауринг, управляющий A1000 Market и один из ее совладельцев, заявил, что компания сейчас не продается. „Всегда были те, кто хотел нас приобрести, но на данный момент она не продается, потому что я не вижу для этого причин“, — отметил Лауринг.
„Но, как всегда в мире, нет ничего, что не продается“, — смягчил он позицию. При этом он не пожелал указать, кто мог бы быть заинтересован в покупке A1000 Market.
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