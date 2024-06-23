Эпоха бумажной прессы прошла: почему закрывают газеты на русском языке в Эстонии?

Пять вопросов медиаэксперту Виталию Белобровцеву

1. Почему некогда такие популярные издания как, например, „Вечерний Таллинн“, „Молодежь Эстонии“, „Эстония“ („Вести“) не выжили?

Вы не упомянули еще как минимум „День за Днем“. Они не дожили до наших дней по нескольким причинам: экономическим, политическим и профессиональным.

Экономические: чтобы безбедно существовать, все эти издания должны были иметь крепкий фундамент – финансовую базу. Это капитал собственника, доходы от рекламы, розничной продажи и подписки.

Собственники русских ресурсов в Эстонии оказались либо людьми недальновидными, либо имели исключительно краткосрочные цели. Среди них не нашлось русского Ханса Луйка, который понимал, что сначала надо создать газету, которая будет пользоваться успехом у читателей и их доверием. Вырастив таким образом еженедельник Eesti Ekspress, он стал добиваться стратегической цели: подобраться к власть имущим и использовать их в своих целях. С кем-то это удавалось, кто-то его кинул, но главная цель была достигнута. На базе еженедельника, со временем ставшего респектабельным, Луйк создал медиаимперию.

Ничего подобного в русской общине не произошло. Справедливости ради надо сказать, что надо было быть дважды Луйком, чтобы пробиться на русском рынке СМИ в Эстонии. Со временем он стал архисложным не только из-за ограниченности, но и по внутриполитическим причинам.

Нехватка профессиональных знаний и навыков у руководства для работы в условиях рынка – важная причина падения тиражей, финансовых проблем и последующего краха изданий.

В Эстонии не удалось то, что получилось в Латвии: там русские ресурсы были успешнее и живут дольше.

Политические: на первых порах общество относилось к этим изданиям благосклонно или нейтрально. Дальше общество раскололось на эстонцев и русских, и чем больше денег вливали в программы и проекты интеграции, тем сильнее раскалывалось общество и росло негативное отношение эстонцев к русским ресурсам. В первую очередь политиков, включая закулисных, общественных и культурных деятелей. А небольшое число эстонских интеллигентов, поддерживающих русскую культуру в Эстонии, спорить с соотечественниками, да еще публично, не рвется.

Профессиональные: кадры решают не все, но очень многое. Профессиональный редактор знает, какую линию (политику) вести в издании, чтобы оно процветало и отвечало запросам потребителей. Руководство русских ресурсов своего потребителя знало понаслышке. Не было за всю историю их существования ни одного, если я правильно помню, целевого исследования потенциальной аудитории. Без конкретных данных издания велись по наитию, по ощущениям и представлениям (иногда ложным) руководителей и журналистов.

Сложные финансовые условия приводили к парадоксальной ситуации. Не хватало денег, поэтому платили сотрудникам не много, порой задерживали зарплату. Поэтому журналисты считали для себя возможным работать вполсилы, спустя рукава: „Если мне так мало платят, то и я напрягаться не стану“. Это приводило к падению качества изданий, а следствием становилось сужение покупательской аудитории. И опять же сокращение финансовых поступлений – как от рекламы, так и от продаж.

С течением времени профессиональных журналистов становилось все меньше, а их места занимали случайные люди. Без журналистского образования, без хорошего жизненного опыта, который зачастую компенсирует недостатки профессиональной подготовки.

2. Имело бы смысл попытаться возродить их, например, в интернет-формате?

„Они“ не птица Феникс завтрашнего дня. „Их“ никто не выберет. В интернет-формате, вероятно, мог бы существовать ресурс, который работал бы без оглядки на правительство, на эстонского собственника, без живущего в подкорке „как бы чего не вышло“. То есть, по американскому определению, „журналистика – цепной пес демократии“.

Но я не уверен, что найдутся люди, готовые вложиться в такой проект. А денег нет и не держитесь.

3. Есть мнение, что крупной ошибкой русской прессы было отсутствие „игры на эстонском поле“, или, другими словами, фокусировка только на говорящих по-русски деятелях культуры, спорта, бизнеса, политики… Как вы к этому мнению относитесь?

Если бы „играли на эстонском поле“, то вымерли бы намного раньше. Автор(ы) такого мнения ничего не понимают в русской аудитории. Я подозреваю, что даже сегодня потребителя русского контента больше будут интересовать если не русские деятели того и сего, то западные. Но никак не эстонские.

4. Каковы, по вашему мнению, перспективы прессы на русском языке в Эстонии?

Никаких. Все нынешние ресурсы держатся либо на государственной дотации (ее можно отменить хоть завтра), либо на воле эстонских владельцев. Русские издания приносят им небольшую прибыль, но как только этот финансовый ручеек высохнет, а он постоянно мельчает, они тут же закроют ресурс „на языке врага“.

5. Дайте, пожалуйста, оценку относительно закрытия „Столицы“.

„Столица“ была бюджетным ресурсом со всеми вытекающими прелестями и недостатками. Если бы ее переформатировать, то могла бы успешно выполнять благодарную функцию местной газеты даже будучи скромно платным изданием.