Правда восторжествовала! Жительница Ида-Вирумаа выиграла суд против клиники красоты

„Честно говоря, я совсем забыла про эти волосы. А в феврале мне пришло из банка уведомление, что я должна заплатить 93 евро. И тут я вспомнила, что, черт побери, я же кредит оформила, – описывает ситуацию женщина. – За это время из клиники мне никто не звонил, не напоминал, не интересовался, почему не прихожу. Я решила, что мне уже не нужны эти процедуры, и пошла в клинику, чтобы расторгнуть договор. Но девушка, сидящая там, сказала, что ничего не может сделать, что мне нужно звонить менеджеру и разбираться. Я позвонила. Менеджер ответил, что они не расторгают договоры. Но как это? Я же не пользовалась вообще ничем, кроме шампуня! Ни одну услугу я не получила!“

В декабре от онкологии скончался муж близкой подруги Татьяны, и все внимание клиентки клиники красоты переключилось на оказание поддержки дорогому человеку. Назначенную на 21 декабря первую процедуру пришлось отменить, а потом Татьяна и сама заболела, и стало вовсе „не до того“.

Женщина согласилась, и чтобы оплатить комплекс услуг и косметических средств, оформила кредит сроком на год с первой выплатой в феврале. Но планам помешали трагические события.

При этом Татьяна уже имела опыт использования подобных капсул для волос, и особого эффекта от них не заметила, но в клинике ее заверили: это средство – высококачественное и высокоэффективное, и результат непременно будет.

Красота требует жертв, в том числе – финансовых. Но когда стоимость всех процедур и средств по уходу была посчитана, сумма за восстановление волос составила 1088 евро (туда входили курс лечения, шампунь за 35 евро и капсулы за 120 евро). Наша читательница была, мягко говоря, обескуражена.

По словам Татьяны, ей провели компьютерную диагностику, „поводили палочкой по коже“. Вердикт специалиста был таким: за три-четыре месяца можно восстановить волосы на 50%. Но для этого нужно провести комплекс процедур.

Как говорит сама Татьяна, пациентка данной клиники красоты, после перенесенного ковида ее волосы находились в плачевном состоянии, и она надеялась, что в клинике помогут вернуть шевелюре здоровье.

У клиники красоты Lux-Medicus, расположенной в Таллинне, в декабре 2022 года открылось представительство в Нарве, и в рамках рекламной кампании новым клиентам предлагали первую консультацию за 5 евро – вместо обычной цены в 45 евро. Читательница Татьяна решила воспользоваться заманчивым предложением.

Татьяна настаивала на расторжении договора. В клинике посоветовали попробовать подать заявление в письменном виде.

„Я сделала это 20 февраля, ответ обещали в течение трех недель. Выплаты в феврале я не делала, в марте – тоже, все ждала, что со мной расторгнут договор. Из клиники официального ответа так и не пришло, но через три недели они мне позвонили и начали опять говорить, что договор расторгнуть не могут. Что если я не хочу процедуры, то могу взять подарочными картами. Но зачем мне эти карты на 1000 с лишним евро? Что я с ними буду делать? Почему я должна отдавать им деньги ни за что?“ – возмущается Татьяна.

Она названивала в клинику в феврале и марте, но получала один и тот же неизменно отрицательный ответ. А в начале апреля она получила письмо из банка, в котором говорилось: если не поступят платежи по кредиту, банк начнет начислять пени.

И ей пришлось оплатить счета за февраль, март и апрель – по 93 евро каждый.

„Когда я позвонила в офис клиники в Таллинне, выяснилось, что, когда я заключала договор, то должна была подписывать карту пациента, куда вносят процедуры. И это – не просто карта пациента, а дополнительный договор между мной и клиникой. Но мне этого никто не объяснил! А там мелким шрифтом написано, что, если подпишу, то не имею права в дальнейшем отказаться от этих услуг. Но мне никто ничего не сообщил и даже не выдал экземпляр этого договора! – возмущается бывшая клиентка клиники. – В общем, мне в очередной раз высказали, что они там что-то заказали специально для меня, потратились на договор с банком, понесли убытки, и я обязана выплатить им все деньги – даже если не буду ничем пользоваться“.

Как подчеркивает Татьяна, на сайте клиники указано, что клиент имеет право отказаться от услуг, заплатив неустойку. Но ничего подобного предложено ей не было.

Без компромиссов

„МК-Эстония“ еще в апреле прошлого года, когда вышла первая статья про ситуацию Татьяны, просила клинику Lux-Medicus прокомментировать ситуацию, но не получила ответа.