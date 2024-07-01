Правда восторжествовала! Жительница Ида-Вирумаа выиграла суд против клиники красоты
Посетив консультацию в клинике красоты и заплатив за процедуры более 1000 евро, женщина по ряду обстоятельств воспользоваться этими услугами не смогла. Однако клиника отказалась возвращать уплаченные деньги, пишет „МК-Эстония“.
У клиники красоты Lux-Medicus, расположенной в Таллинне, в декабре 2022 года открылось представительство в Нарве, и в рамках рекламной кампании новым клиентам предлагали первую консультацию за 5 евро – вместо обычной цены в 45 евро. Читательница Татьяна решила воспользоваться заманчивым предложением.
Как говорит сама Татьяна, пациентка данной клиники красоты, после перенесенного ковида ее волосы находились в плачевном состоянии, и она надеялась, что в клинике помогут вернуть шевелюре здоровье.
По словам Татьяны, ей провели компьютерную диагностику, „поводили палочкой по коже“. Вердикт специалиста был таким: за три-четыре месяца можно восстановить волосы на 50%. Но для этого нужно провести комплекс процедур.
Влетело в копеечку
Красота требует жертв, в том числе – финансовых. Но когда стоимость всех процедур и средств по уходу была посчитана, сумма за восстановление волос составила 1088 евро (туда входили курс лечения, шампунь за 35 евро и капсулы за 120 евро). Наша читательница была, мягко говоря, обескуражена.
При этом Татьяна уже имела опыт использования подобных капсул для волос, и особого эффекта от них не заметила, но в клинике ее заверили: это средство – высококачественное и высокоэффективное, и результат непременно будет.
Женщина согласилась, и чтобы оплатить комплекс услуг и косметических средств, оформила кредит сроком на год с первой выплатой в феврале. Но планам помешали трагические события.
В декабре от онкологии скончался муж близкой подруги Татьяны, и все внимание клиентки клиники красоты переключилось на оказание поддержки дорогому человеку. Назначенную на 21 декабря первую процедуру пришлось отменить, а потом Татьяна и сама заболела, и стало вовсе „не до того“.
„Честно говоря, я совсем забыла про эти волосы. А в феврале мне пришло из банка уведомление, что я должна заплатить 93 евро. И тут я вспомнила, что, черт побери, я же кредит оформила, – описывает ситуацию женщина. – За это время из клиники мне никто не звонил, не напоминал, не интересовался, почему не прихожу. Я решила, что мне уже не нужны эти процедуры, и пошла в клинику, чтобы расторгнуть договор. Но девушка, сидящая там, сказала, что ничего не может сделать, что мне нужно звонить менеджеру и разбираться. Я позвонила. Менеджер ответил, что они не расторгают договоры. Но как это? Я же не пользовалась вообще ничем, кроме шампуня! Ни одну услугу я не получила!“
Татьяна настаивала на расторжении договора. В клинике посоветовали попробовать подать заявление в письменном виде.
„Я сделала это 20 февраля, ответ обещали в течение трех недель. Выплаты в феврале я не делала, в марте – тоже, все ждала, что со мной расторгнут договор. Из клиники официального ответа так и не пришло, но через три недели они мне позвонили и начали опять говорить, что договор расторгнуть не могут. Что если я не хочу процедуры, то могу взять подарочными картами. Но зачем мне эти карты на 1000 с лишним евро? Что я с ними буду делать? Почему я должна отдавать им деньги ни за что?“ – возмущается Татьяна.
Она названивала в клинику в феврале и марте, но получала один и тот же неизменно отрицательный ответ. А в начале апреля она получила письмо из банка, в котором говорилось: если не поступят платежи по кредиту, банк начнет начислять пени.
И ей пришлось оплатить счета за февраль, март и апрель – по 93 евро каждый.
„Когда я позвонила в офис клиники в Таллинне, выяснилось, что, когда я заключала договор, то должна была подписывать карту пациента, куда вносят процедуры. И это – не просто карта пациента, а дополнительный договор между мной и клиникой. Но мне этого никто не объяснил! А там мелким шрифтом написано, что, если подпишу, то не имею права в дальнейшем отказаться от этих услуг. Но мне никто ничего не сообщил и даже не выдал экземпляр этого договора! – возмущается бывшая клиентка клиники. – В общем, мне в очередной раз высказали, что они там что-то заказали специально для меня, потратились на договор с банком, понесли убытки, и я обязана выплатить им все деньги – даже если не буду ничем пользоваться“.
Как подчеркивает Татьяна, на сайте клиники указано, что клиент имеет право отказаться от услуг, заплатив неустойку. Но ничего подобного предложено ей не было.
Без компромиссов
„МК-Эстония“ еще в апреле прошлого года, когда вышла первая статья про ситуацию Татьяны, просила клинику Lux-Medicus прокомментировать ситуацию, но не получила ответа.
Татьяна же, отчаявшись добиться разрешения спора мирным путем, обратилась к юристу и в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Разбирательство шло несколько месяцев, и в ноябре прошлого года Комиссия по потребительским спорам вынесла решение в пользу клиентки (так как клиника не признавала, что клиентка вернула им шампунь и ампулы, и невозможно подтвердить, были ли они использованы, Комиссия по потребительским спорам постановила, что Татьяне должны вернуть 1088 евро за минусом 155, то есть 933 евро).
Однако в течение положенных по закону 30 дней клиника Lux-Medicus постановление комиссии не выполнила, предложив вернуть Татьяне лишь 600 евро, сославшись на то, что они понесли расходы, а в случае нежелания идти на компромисс клиника пригрозила судом.
Как тогда прокомментировал ситуацию представляющий интересы Татьяны присяжный адвокат Илья Зуев из адвокатского бюро Grandman, с предложенной клиникой суммой Татьяна не согласилась, и борьбу пришлось продолжить в суде.
Выигрыш в суде
И вот недавно пришло радостное известие: суд встал на сторону Татьяны и своим решением постановил, что деньги за не оказанные ей услуги красоты должны быть возвращены в полном объеме.
„В данном деле меня, конечно, удивила позиция компании, так как она с самого начала и до конца спора отказывалась возвращать клиентке деньги за приобретенные услуги. При этом клиентка никаких услуг не получила, – говорит юрист Илья Зуев. – Если, мало ли, кто-то еще столкнется с подобным недобросовестным поведением, то, конечно, необходимо бороться за свои права. Случай клиентки – это показатель того, как быть не должно“.
Заявление на исполнение судебного решения уже подано, отмечает присяжный адвокат.
„Мы ждем результата. Это, так сказать, вторая фаза нашего дела, – говорит юрист Илья Зуев. И добавляет: – Чтобы избегать подобных ситуаций, изучайте профиль компании в интернете, читайте договор перед подписанием и не верьте устным заверениям, какими сладкими и многообещающими они бы ни были“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.