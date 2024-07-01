„Она была очень красива!“ 62-летний Михаил лишился половины накоплений, влюбившись в женщину намного моложе себя(34)
„Честно говоря, об этом я еще никому никогда не рассказывал“, – признается Михаил, который влюбился по интернету и стал жертвой „романтического“ мошенничества. „МК-Эстония“ рассказывает его историю.
„Как это произошло? Я одинокий мужчина, с бывшей женой расстался уже лет десять назад. Конечно, я давно мечтал о том, чтобы в моей жизни появилась женщина, но где знакомиться в моем возрасте… Раньше с этим было как-то проще, а сейчас я даже особенно никуда и не хожу“, – поясняет мужчина.
Однажды на работе от кого-то из коллег он услышал о сайте знакомств под названием Tinder.
„Cамая красивая женщина на свете“
„Оказалось, знакомиться с женщинами можно через приложение, просто сидя дома на диване. Я подумал, что стоит попробовать хотя бы зарегистрироваться – терять мне особо нечего, а так – вдруг я действительно кого-нибудь найду? Когда ко мне зашел внук, я попросил его помочь мне создать анкету, с этого все и началось“, – вспоминает Михаил.
Он выбирал, точнее, „свайпил“, как сказал внук, сдвигая анкеты понравившихся ему женщин движением пальца по экрану вправо, а менее симпатичных „отметал“ в другую сторону.
„Оказалось, что я еще довольно привлекателен и могу пользоваться популярностью у дам, – делится Михаил. – Ухоженных и привлекательных женщин там, конечно, было предостаточно, но я старался не гнаться за красотой, потому что мне хотелось найти скорее родственную душу для длительных отношений. К моему великому удивлению, однажды случился мэтч, то есть мы совпали с 34-летней Татьяной, которая оказалась очень привлекательной женщиной! Мы начали понемногу общаться, познакомились поближе, а потом решили перевести наше общение в Facebook – писали и даже созванивались через мессенджер, но без видео“.
На странице Татьяны в Facebook было много красивых фотографий, в том числе – с дочерью, которой было лет девять.
„Я быстро увлекся Татьяной – она казалась мне самой красивой женщиной на свете. А еще мне очень нравился ее голос. К стыду своему, я не мог и представить, что в свои годы я еще способен так влюбиться…“ – признается Михаил.
Когда он спросил у Татьяны, не кажется ли ей, что разница в возрасте 28 лет – это слишком много, она ответила, что сознательно искала мужчину постарше, потому что разочаровалась в мужчинах своего возраста.
„Она сказала, что натерпелась достаточно от отца ее дочери, который проявлял к ней агрессию и жить с которым было невыносимо, – пересказывает беседу Михаил. – Татьяна довольно подробно рассказывала о том, что ей пришлось пережить в предыдущих отношениях, но говорила, что уже готова снова попытать счастья, и рада, что тот опыт остался в прошлом, и что зато у нее есть умница и красавица дочь. Мать-одиночка в поиске стабильных отношений – ее история казалась мне убедительной и логичной“.
Михаил отмечает, что родом Татьяна была из Украины, поэтому в ее речи проскальзывали иногда непривычные слова и обороты.
„Она рассказала, что несколько лет жила в Эстонии, но сейчас снова ненадолго вернулась в Украину, потому что ей нужно было отвезти дочь к отцу и навестить родственников. Это казалось правдоподобным, – признается мужчина. – И, общаясь с Татьяной, я впервые за много лет почувствовал, что могу открыться другому человеку. Я признался ей, что одиночество меня тяготит, что у меня есть дом с садом, в котором я люблю работать и где всегда пригодятся лишние руки, я вспомнил время, когда у меня была семья, было кого любить и о ком заботиться. Я представил себе, что, может быть, мы с Татьяной могли бы жить подобной жизнью“.
Мечты о будущем
„В общем, всего за несколько недель, несмотря на то, что мы не встречались и даже не созванивались по видео, я крепко влюбился, – делится Михаил. – Однажды вечером я набрался смелости и предложил Татьяне созвониться в мессенджере по видео. Она была онлайн, у ее имени был зеленый огонек, и, как всегда, она сразу же прочитала сообщение. Она всегда быстро реагировала на мои сообщения, мне это в ней нравилось. Однако на этот раз ответа не последовало, она молчала несколько часов. Я подумал, что, наверное, занята – с кем не бывает“.
Однако ночью Татьяна ему позвонила – и рыдала!
„По ее словам, ее ненормальный бывший каким-то образом узнал обо мне, и теперь не отдает ей дочь и требует от нее денег – 10 тысяч евро, – вспоминает Михаил. – Татьяна явно была в истерике. Рыдая, она спросила, могу ли я ей помочь, потому что другого выхода нет – она могла бы позвонить в полицию, но, зная бывшего мужа, он ее за это наверняка изобьет, да и когда в стране война, неизвестно, приедет ли полиция вообще и будет ли этим заниматься. Татьяна говорила, что, заплатив сейчас, она откупится от бывшего мужа навсегда и сможет с концами переехать в Эстонию, ко мне. Так и сказала – к тебе. И мы сможем в будущем нормально жить втроем, как семья – она, я и ее дочь. Потому что я совсем не такой, как ее бывший, и она меня по-настоящему любит. Мне было очень ее жаль, очень хотелось ей помочь, и к тому же я подумал, что если мы избавимся от ее бывшего мужа, то сможем на самом деле перейти к настоящим отношениям.
Михаил спросил у Татьяны, сколько денег сейчас у нее есть.
„Она сказала, что сейчас и близко нет таких денег, которые требуются, но она решила продавать свою квартиру в Украине, потому что все равно не сможет больше чувствовать себя там в безопасности. На продажу квартиры потребуется время, и Татьяна предложила, что она возьмет у меня эти деньги в долг под расписку до тех пор, пока мы не решим съехаться и она не получит деньги от продажи своей квартиры, – вспоминает мужчина. – Я согласился. Увы, да, согласился. Я согласился дать ей в долг 10 000 евро, причем Татьяна сама прислала мне форму договора, где я прописал сумму, которую на этих самых условиях даю ей в долг, подписал и отправил обратно Татьяне. Она тоже подписала. В договоре были ее имя и фамилия, такие же, как в Facebook, ее личный код и еще какие-то данные. Все казалось подлинным“.
Михаил отмечает, что у него были отложены деньги – в общей сложности 22 450 евро. Из них он и перевел своей возлюбленной 10 000 евро.
„Татьяна была безумно благодарна – она плакала, без конца благодарила и обещала, что приедет сразу же, как только сможет. Я не мог подозревать ничего дурного, все казалось совсем взаправду – мы с ней даже когда-то
обсуждали, в какую школу сможет пойти ее дочь, если они переедут ко мне, какой транспорт ходит от меня до центра города. Казалось, что женщина, с которой мы уже полтора месяца постоянно общаемся, заинтересована в более близких отношениях, примеряет нашу совместную жизнь, – вспоминает Михаил. – Я ждал от Татьяны сообщения о развязке этой ситуации с мужем, но в течение нескольких часов она не заходила в чат, не читала мои сообщения и не отвечала на звонки. Не ответила и на следующий день. Я забеспокоился. И вот еще через пару дней ее страница пропала из Facebook. Несколько месяцев спустя я наткнулся на страницу женщины с теми же фотографиями, но только имя было другим. До сих пор не укладывается в голове, как кто-то может так поступать с другими людьми, тем более – женщина с таким красивым и светлым лицом!“
Михаил понял, что стал жертвой мошенницы, которая удалила свою страницу и переключилась уже под другим именем на других жертв.
„Я до сих пор чувствую себя ужасно и корю себя за глупость. Я копил себе на пенсию, но вот так, из-за дурацкого интернет-знакомства, лишился почти половины накоплений“, – подытоживает мужчина.
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