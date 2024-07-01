„Она была очень красива!“ 62-летний Михаил лишился половины накоплений, влюбившись в женщину намного моложе себя

Когда он спросил у Татьяны, не кажется ли ей, что разница в возрасте 28 лет – это слишком много, она ответила, что сознательно искала мужчину постарше, потому что разочаровалась в мужчинах своего возраста.

„Я быстро увлекся Татьяной – она казалась мне самой красивой женщиной на свете. А еще мне очень нравился ее голос. К стыду своему, я не мог и представить, что в свои годы я еще способен так влюбиться…“ – признается Михаил.

„Оказалось, что я еще довольно привлекателен и могу пользоваться популярностью у дам, – делится Михаил. – Ухоженных и привлекательных женщин там, конечно, было предостаточно, но я старался не гнаться за красотой, потому что мне хотелось найти скорее родственную душу для длительных отношений. К моему великому удивлению, однажды случился мэтч, то есть мы совпали с 34-летней Татьяной, которая оказалась очень привлекательной женщиной! Мы начали понемногу общаться, познакомились поближе, а потом решили перевести наше общение в Facebook – писали и даже созванивались через мессенджер, но без видео“.

„Оказалось, знакомиться с женщинами можно через приложение, просто сидя дома на диване. Я подумал, что стоит попробовать хотя бы зарегистрироваться – терять мне особо нечего, а так – вдруг я действительно кого-нибудь найду? Когда ко мне зашел внук, я попросил его помочь мне создать анкету, с этого все и началось“, – вспоминает Михаил.

„Как это произошло? Я одинокий мужчина, с бывшей женой расстался уже лет десять назад. Конечно, я давно мечтал о том, чтобы в моей жизни появилась женщина, но где знакомиться в моем возрасте… Раньше с этим было как-то проще, а сейчас я даже особенно никуда и не хожу“, – поясняет мужчина.

„Она сказала, что натерпелась достаточно от отца ее дочери, который проявлял к ней агрессию и жить с которым было невыносимо, – пересказывает беседу Михаил. – Татьяна довольно подробно рассказывала о том, что ей пришлось пережить в предыдущих отношениях, но говорила, что уже готова снова попытать счастья, и рада, что тот опыт остался в прошлом, и что зато у нее есть умница и красавица дочь. Мать-одиночка в поиске стабильных отношений – ее история казалась мне убедительной и логичной“.

Михаил отмечает, что родом Татьяна была из Украины, поэтому в ее речи проскальзывали иногда непривычные слова и обороты.

„Она рассказала, что несколько лет жила в Эстонии, но сейчас снова ненадолго вернулась в Украину, потому что ей нужно было отвезти дочь к отцу и навестить родственников. Это казалось правдоподобным, – признается мужчина. – И, общаясь с Татьяной, я впервые за много лет почувствовал, что могу открыться другому человеку. Я признался ей, что одиночество меня тяготит, что у меня есть дом с садом, в котором я люблю работать и где всегда пригодятся лишние руки, я вспомнил время, когда у меня была семья, было кого любить и о ком заботиться. Я представил себе, что, может быть, мы с Татьяной могли бы жить подобной жизнью“.

Мечты о будущем

„В общем, всего за несколько недель, несмотря на то, что мы не встречались и даже не созванивались по видео, я крепко влюбился, – делится Михаил. – Однажды вечером я набрался смелости и предложил Татьяне созвониться в мессенджере по видео. Она была онлайн, у ее имени был зеленый огонек, и, как всегда, она сразу же прочитала сообщение. Она всегда быстро реагировала на мои сообщения, мне это в ней нравилось. Однако на этот раз ответа не последовало, она молчала несколько часов. Я подумал, что, наверное, занята – с кем не бывает“.

Однако ночью Татьяна ему позвонила – и рыдала!