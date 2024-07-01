МК Эстония
01.07.2024, 11:55

„Она была очень красива!“ 62-летний Михаил лишился половины накоплений, влюбившись в женщину намного моложе себя

 (34)
Родственная душа: Михаил в интернете познакомился с Татьяной и уже строил совместные планы на будущее, как случилось непредвиденное…
Родственная душа: Михаил в интернете познакомился с Татьяной и уже строил совместные планы на будущее, как случилось непредвиденное…
ФОТО: Марек Паю | Midjourney

„Честно говоря, об этом я еще никому никогда не рассказывал“, – признается Михаил, который влюбился по интернету и стал жертвой „романтического“ мошенничества. „МК-Эстония“ рассказывает его историю.

„Как это произошло? Я одинокий мужчина, с бывшей женой расстался уже лет десять назад. Конечно, я давно мечтал о том, чтобы в моей жизни появилась женщина, но где знакомиться в моем возрасте… Раньше с этим было как-то проще, а сейчас я даже особенно никуда и не хожу“, – поясняет мужчина.

Однажды на работе от кого-то из коллег он услышал о сайте знакомств под названием Tinder.

„Cамая красивая женщина на свете“

„Оказалось, знакомиться с женщинами можно через приложение, просто сидя дома на диване. Я подумал, что стоит попробовать хотя бы зарегистрироваться – терять мне особо нечего, а так – вдруг я действительно кого-нибудь найду? Когда ко мне зашел внук, я попросил его помочь мне создать анкету, с этого все и началось“, – вспоминает Михаил.

Он выбирал, точнее, „свайпил“, как сказал внук, сдвигая анкеты понравившихся ему женщин движением пальца по экрану вправо, а менее симпатичных „отметал“ в другую сторону.

„Оказалось, что я еще довольно привлекателен и могу пользоваться популярностью у дам, – делится Михаил. – Ухоженных и привлекательных женщин там, конечно, было предостаточно, но я старался не гнаться за красотой, потому что мне хотелось найти скорее родственную душу для длительных отношений. К моему великому удивлению, однажды случился мэтч, то есть мы совпали с 34-летней Татьяной, которая оказалась очень привлекательной женщиной! Мы начали понемногу общаться, познакомились поближе, а потом решили перевести наше общение в Facebook – писали и даже созванивались через мессенджер, но без видео“.

На странице Татьяны в Facebook было много красивых фотографий, в том числе – с дочерью, которой было лет девять.

„Я быстро увлекся Татьяной – она казалась мне самой красивой женщиной на свете. А еще мне очень нравился ее голос. К стыду своему, я не мог и представить, что в свои годы я еще способен так влюбиться…“ – признается Михаил.

Когда он спросил у Татьяны, не кажется ли ей, что разница в возрасте 28 лет – это слишком много, она ответила, что сознательно искала мужчину постарше, потому что разочаровалась в мужчинах своего возраста.

„Она сказала, что натерпелась достаточно от отца ее дочери, который проявлял к ней агрессию и жить с которым было невыносимо, – пересказывает беседу Михаил. – Татьяна довольно подробно рассказывала о том, что ей пришлось пережить в предыдущих отношениях, но говорила, что уже готова снова попытать счастья, и рада, что тот опыт остался в прошлом, и что зато у нее есть умница и красавица дочь. Мать-одиночка в поиске стабильных отношений – ее история казалась мне убедительной и логичной“.

Михаил отмечает, что родом Татьяна была из Украины, поэтому в ее речи проскальзывали иногда непривычные слова и обороты.

„Она рассказала, что несколько лет жила в Эстонии, но сейчас снова ненадолго вернулась в Украину, потому что ей нужно было отвезти дочь к отцу и навестить родственников. Это казалось правдоподобным, – признается мужчина. – И, общаясь с Татьяной, я впервые за много лет почувствовал, что могу открыться другому человеку. Я признался ей, что одиночество меня тяготит, что у меня есть дом с садом, в котором я люблю работать и где всегда пригодятся лишние руки, я вспомнил время, когда у меня была семья, было кого любить и о ком заботиться. Я представил себе, что, может быть, мы с Татьяной могли бы жить подобной жизнью“.

Мечты о будущем

„В общем, всего за несколько недель, несмотря на то, что мы не встречались и даже не созванивались по видео, я крепко влюбился, – делится Михаил. – Однажды вечером я набрался смелости и предложил Татьяне созвониться в мессенджере по видео. Она была онлайн, у ее имени был зеленый огонек, и, как всегда, она сразу же прочитала сообщение. Она всегда быстро реагировала на мои сообщения, мне это в ней нравилось. Однако на этот раз ответа не последовало, она молчала несколько часов. Я подумал, что, наверное, занята – с кем не бывает“.

Однако ночью Татьяна ему позвонила – и рыдала!

„По ее словам, ее ненормальный бывший каким-то образом узнал обо мне, и теперь не отдает ей дочь и требует от нее денег – 10 тысяч евро, – вспоминает Михаил. – Татьяна явно была в истерике. Рыдая, она спросила, могу ли я ей помочь, потому что другого выхода нет – она могла бы позвонить в полицию, но, зная бывшего мужа, он ее за это наверняка изобьет, да и когда в стране война, неизвестно, приедет ли полиция вообще и будет ли этим заниматься. Татьяна говорила, что, заплатив сейчас, она откупится от бывшего мужа навсегда и сможет с концами переехать в Эстонию, ко мне. Так и сказала – к тебе. И мы сможем в будущем нормально жить втроем, как семья – она, я и ее дочь. Потому что я совсем не такой, как ее бывший, и она меня по-настоящему любит. Мне было очень ее жаль, очень хотелось ей помочь, и к тому же я подумал, что если мы избавимся от ее бывшего мужа, то сможем на самом деле перейти к настоящим отношениям.

Михаил спросил у Татьяны, сколько денег сейчас у нее есть.

„Она сказала, что сейчас и близко нет таких денег, которые требуются, но она решила продавать свою квартиру в Украине, потому что все равно не сможет больше чувствовать себя там в безопасности. На продажу квартиры потребуется время, и Татьяна предложила, что она возьмет у меня эти деньги в долг под расписку до тех пор, пока мы не решим съехаться и она не получит деньги от продажи своей квартиры, – вспоминает мужчина. – Я согласился. Увы, да, согласился. Я согласился дать ей в долг 10 000 евро, причем Татьяна сама прислала мне форму договора, где я прописал сумму, которую на этих самых условиях даю ей в долг, подписал и отправил обратно Татьяне. Она тоже подписала. В договоре были ее имя и фамилия, такие же, как в Facebook, ее личный код и еще какие-то данные. Все казалось подлинным“.

Михаил отмечает, что у него были отложены деньги – в общей сложности 22 450 евро. Из них он и перевел своей возлюбленной 10 000 евро.

„Татьяна была безумно благодарна – она плакала, без конца благодарила и обещала, что приедет сразу же, как только сможет. Я не мог подозревать ничего дурного, все казалось совсем взаправду – мы с ней даже когда-то

обсуждали, в какую школу сможет пойти ее дочь, если они переедут ко мне, какой транспорт ходит от меня до центра города. Казалось, что женщина, с которой мы уже полтора месяца постоянно общаемся, заинтересована в более близких отношениях, примеряет нашу совместную жизнь, – вспоминает Михаил. – Я ждал от Татьяны сообщения о развязке этой ситуации с мужем, но в течение нескольких часов она не заходила в чат, не читала мои сообщения и не отвечала на звонки. Не ответила и на следующий день. Я забеспокоился. И вот еще через пару дней ее страница пропала из Facebook. Несколько месяцев спустя я наткнулся на страницу женщины с теми же фотографиями, но только имя было другим. До сих пор не укладывается в голове, как кто-то может так поступать с другими людьми, тем более – женщина с таким красивым и светлым лицом!“

Михаил понял, что стал жертвой мошенницы, которая удалила свою страницу и переключилась уже под другим именем на других жертв.

„Я до сих пор чувствую себя ужасно и корю себя за глупость. Я копил себе на пенсию, но вот так, из-за дурацкого интернет-знакомства, лишился почти половины накоплений“, – подытоживает мужчина.

Жизненный урок

Вейко Кийк, руководитель рабочей группы Союза банков Эстонии по предотвращению мошенничества
Вейко Кийк, руководитель рабочей группы Союза банков Эстонии по предотвращению мошенничества

„Эта история – болезненный жизненный урок, как романтическое мошенничество может нанести серьезный ущерб, ведь речь идет не только о потере денег, но и о крушении надежд и мечтаний. Для достижения своей цели – выманить у жертвы деньги, мошенники играют на чувстве одиночества – манипулируют эмоциями.

На сайтах и в приложениях для знакомств нужно быть осторожным – особенно, если отношения развиваются стремительно. Хотя общение может казаться глубоким и искренним, не стоит забывать о том, что личность вашего собеседника может оказаться поддельной, поэтому, если вы никогда лично не встречались с человеком и все, что вы знаете о его жизни, вы знаете только с его слов, переводить ему свои деньги точно не стоит“.

Пять возможных признаков мошенника при знакомстве-онлайн

1. Интенсивное общение, быстро принимающее романтическое направление. Ваш собеседник быстро сокращает дистанцию, буквально заваливает вас комплиментами, довольно скоро начинает говорить о родстве душ, возникновении чувств и о том, что ни с кем прежде подобного ранее не испытывал.

2. Собеседник предпочитает говорить о вас, о себе рассказывает мало и путается в деталях. Задача мошенника – выведать больше вашей личной информации, чтобы ему было легче вами манипулировать. Притворяясь другим человеком, сложно быть последовательным в выдумывании подробностей из жизни, поэтому можно заметить расхождение в фактах.

3. Слишком красивые фотографии. На всякий случай стоит воспользоваться поиском по изображению, чтобы удостовериться, что она настоящая.

4. У человека нет никаких следов в сети. Некоторые люди стараются не

оставлять о себе никакой информации в интернете, однако если о человеке нет вовсе никаких упоминаний, то это может быть поводом для подозрений.

5. Вы никогда не видели вашего собеседника вживую. Ваше общение длится довольно долго, но вы никогда не встречались лично и не общались по видео-связи, и собеседник под разными предлогами отказывается от личного знакомства.

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