ФОТО | В Эстонию с официальным визитом прибыл король Испании

Президент Алар Карис встретился с королем Филиппом в Кадриорге, откуда они отправились в Таллинский порт для посещения многоцелевого десантного корабля ВМС Испании „Хуан Карлос I“. Цель визита - демонстрация тесных отношений между Эстонией и Испанией и углубление сотрудничества в области безопасности и обороны.

Вечером состоится официальный ужин.

Филипп VI посетит и Рийгикогу, где встретится со спикером Лаури Хуссаром.

Из Эстонии король Испании отправится в Литву и Латвию.

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