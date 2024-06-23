23.06.2024, 18:39
ФОТО | В Эстонию с официальным визитом прибыл король Испании(4)
В воскресенье после обеда в Эстонию с официальным визитом прибыл король Испании Филипп VI.
Президент Алар Карис встретился с королем Филиппом в Кадриорге, откуда они отправились в Таллинский порт для посещения многоцелевого десантного корабля ВМС Испании „Хуан Карлос I“. Цель визита - демонстрация тесных отношений между Эстонией и Испанией и углубление сотрудничества в области безопасности и обороны.
Вечером состоится официальный ужин.
Филипп VI посетит и Рийгикогу, где встретится со спикером Лаури Хуссаром.
Из Эстонии король Испании отправится в Литву и Латвию.
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