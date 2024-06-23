ФОТО и ВИДЕО | Украинцы в Маарду на праздновании Яанова дня: нас удивило, как его отмечают в Эстонии

Девушки признаются, что их удивило, что в Эстонии отмечают Яанов день (Иванову ночь), как новогодний праздник. „В Украине такого нет“, - сравнивает масштаб празднования Катерина.

В Украине этот праздник называется праздником Ивана Купала. „Он более спокойно проходит, - говорит Катерина. - Но здесь так ярко, весело и удивляет масштабами“.

По словам Светланы, в Украине в этот день девушки, у которых нет пары, плетут себе венки, чтобы найти мужчину. Венок нужно положить в водоем, и если он уплывет, то мужчина найдется, а если утонет, то в этом году не судьба…

Девушки с парой или замужние ищут в лесу цветущий папоротник и в белых платьях прыгают через костер.

При этом Светлана добавляет, что в Украине, после того, как началась полномасштабная война, праздник Ивана Купала не отмечают.

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