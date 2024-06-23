Новости Эстонии
23.06.2024, 15:49

На войне в Украине погиб третий эстонский солдат-доброволец

 
Мартин Яэгер
Мартин Яэгер
ФОТО: Jonathan Stefanko | U.S. Air Force

В субботу, 22 июня, в Украине погиб третий эстонский солдат-доброволец Мартин Яэгер, пишет RusERR со ссылкой на Postimees.

Яэгер погиб в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск-Сватово.

Он входил в состав знаменитой 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая ведет сейчас ожесточенные оборонительные бои восточнее поселка Боровая. В Украине он служил в разных подразделениях, а к 3-й штурмовой бригаде присоединился месяц назад.

Яэгер прослужил более 10 лет в элитном подразделении Скаутского батальона Сил обороны Эстонии.

В марте 2023 года стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб от огня российской артиллерии под Бахмутом в Донецкой области. В сентябре прошлого года во время атаки российского беспилотника вблизи города Лиман Донецкой области погиб эстонский доброволец Танель Криггуль.

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