В убийстве блогера Карлоса Колька подозревают его 25-летнего сокамерника

Как сообщила сегодня Delfi пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас, информационно-следственный отдел тюрьмы предъявил подозрение в убийстве 25-летнему сокамернику Карлоса Колька.

„Поскольку расследование находится на ранней стадии и детали дела еще устанавливаются, в настоящее время нет возможности предоставить более подробную информацию“, - сказала Кюнгас.

Карлос Кольк был найден мертвым в тюремной камере

Кольк был одним из шестерых молодых людей, которые подписали соглашение с прокуратурой и получили приговоры за участие в крупном наркобизнесе. Бывший блогер получил срок 4 года и 11 месяцев.

Согласно решению суда, Кольк должен был провести семь месяцев в тюрьме, а оставшуюся часть - на испытательном сроке. Поскольку молодой человек был арестован вместе со своими сообщниками в декабре прошлого года, он должен был выйти из тюрьмы в начале июля.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.