ВИДЕО и ФОТО | Греция борется с масштабными лесными пожарами

Как сообщает Reuters, в субботу более 30 пожарных при поддержке двух самолетов и пяти вертолетов боролись с огнем на острове Андрос в Эгейском море. В качестве меры предосторожности люди были эвакуированы. По словам представителя пожарной службы, сообщений об ущербе или пострадавших пока нет.

Это не единственный крупный пожар за последние недели. С пятницы по всей стране вспыхнуло более 70 лесных пожаров, для тушения которых потребовалось несколько сотен пожарных. По словам представителей спасательной службы, уровень опасности остается высоким из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха. В субботу пожарные потушили лесной пожар на острове Саламина в Сароническом заливе, примерно в 30 километрах от столицы. В пятницу 55-летний мужчина, пострадавший в результате пожара на юге Греции, скончался в больнице.

На прошлой неделе лесной пожар в окрестностях Афин заставил десятки людей покинуть свои дома. Власти утверждают, что причиной пожара стал поджог вкупе с жаркой и сухой погодой.

Лесные пожары - обычное явление в Греции, но в последние годы они стали более разрушительными из-за более жаркого и сухого лета. Ученые связывают это с изменением климата.

По словам метеорологов, это первый случай, когда Греция переживает жаркую, ветреную и сухую погоду в столь раннее время года. „Я не могу вспомнить ни одного года, когда подобные условия проявлялись бы так рано, в начале-середине июня“, - сказал метеоролог Тодорис Гианнарос в интервью государственному телевидению Греции.

В прошлом году из-за лесных пожаров 19 000 человек были вынуждены покинуть остров Родос, а на севере материка погибли 20 человек, поэтому в Греции была усилена подготовка к этому сезону: было нанято больше персонала и увеличено количество тренингов.

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