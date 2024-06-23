Речь президента Кариса: „Мы с вами на правильном берегу реки, разница с Россией явная. Нарва не является серой зоной, она – сине-черно-белая“

Нам здесь, в западном мире, следует помнить, что военные диктаторы не останавливаются, а хотят идти все дальше и дальше. И надо помнить предупреждение Леннарта Мери, прозвучавшее в том самом 1996 году. Он сказал, что в жизни есть сферы, в которых компромисс является не разумным соглашением, а отступлением, которое заставляет отступать еще. Отступив однажды, вы будете отступать до пропасти, которая ведет к новой глобальной катастрофе.

Не ослабевает и стремление руководителей российского государства подчинить себе соседние народы, при необходимости военным путем. Самая агрессивная из этих войн идет сейчас в Украине и ставит своей целью уничтожить государственность украинцев, их свободу и право на самостоятельное принятие решений. Россия не может выиграть эту войну, и она ее не выиграет.

С прошлого раза, когда парад Праздника победы проходил в Нарве, прошло 28 лет. За это время многое изменилось, но некоторые вещи вокруг нас остаются и останутся теми же. Уже тогда Россия пыталась расколоть своими методами теневой и гибридной войны восстановившие независимость государства, включая стабильность и развитие Эстонии, как и сейчас она делает это со всей Европой.

Мы с вами на правильном берегу реки, разница с Россией явная. Здесь нет оттенков. Нарва не является серой зоной, она – сине-черно-белая. Все больше я встречаю в этом городе молодости, творчества и открытости. Они распространяются и пленяют, делая Нарву Нарвой.

Это еще и причина, по которой я с особой радостью принимаю парад Союза обороны именно в Нарве – на пороге Европы и свободного мира. Нигде в Европе граница между свободой и подавлением, открытостью и закрытостью, миром и войной не видна так остро, как здесь, на реке Нарова.

В стройных рядах здесь, на площади Пеэтри, встречаются парад Союза обороны и наши традиции Яанова дня. Поэтому огни победы, которые мы отправим сегодня во все уезды Эстонии, означают гораздо больше, чем победа Эстонии в сражении или войне. Эти огни – символы всей борьбы нашего народа за свободу и его побед.

Нельзя игнорировать и оценку, по которой для закупки боеприпасов нам необходимы дополнительные миллиарды. Особенно если такая необходимость вытекает из оборонных планов НАТО.

Разумеется, все это имеет свою цену, которую народ платил и платит, отдавая несколько процентов своего состояния на государственную оборону. Это наш общий вклад в защиту свободы Эстонии.

Посмотрим на боевую технику и вооружение, выстроенное у нас в Нарве. Собственное вооружение Эстонии по своей мощи все больше приближается к уровню союзников. У нас есть оружие и боеприпасы, которые при необходимости могут уничтожить нападающего на Эстонию противника уже в его тылу. И которыми мы удержим его там.

Поэтому я не соглашусь с мнением, что из-за некоторых пробелов в поставках оружия и боеприпасов мы проваливаемся в 1939 год, когда мы были совершенно одни и потеряли свою свободу. Сегодня и в будущем Эстония – член НАТО. Этот союз сильнее всех противников в военном, в политическом и в экономическом плане. А членство Эстонии в НАТО также означает, что теперь мы противостоим злу сообща.

В прошлый раз члены Союза обороны маршировали по Петровской площади одни. Сегодня же с вами десяток государств-союзников. Это союзники, с которыми мы только что обсудили оборонные планы НАТО по отражению возможных атак России. С этими союзниками мы ежедневно формируем позицию сдерживания и обороны, с необходимыми войсками и вооружением. Заслуживает внимания и то, что в Эстонии постоянно дислоцируются боевые подразделения всех трех ядерных держав НАТО – Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки.

Члены Союза обороны! За последнее тридцатилетие число членов Союза обороны – добровольцев – выросло почти втрое, превысив 30 000 человек. Что может быть более ярким свидетельством важности Союза обороны или выраженной нашими людьми свободной воли к обороне? Союз обороны становится все более изобретательным. Один маленький, но выразительный пример рассказывает о том, как отдельная рота Тюри совместно с Таллиннской высшей технической школой организовала курсы строительства и управления дронами.

Эти слова звучат сегодня так же глубоко и актуально, как и в те годы.

Правильно ли государству взять заем? Или выпустить еврооблигации? Вопрос в укреплении обороноспособности и увеличении резервов, которыми мы обеспечим безопасность Эстонии. Тем самым мы укрепим чувство уверенности внутри страны и в глазах иностранных инвесторов. Страх и неуверенность обойдутся дороже, чем рост долгового бремени правительства на четыре-пять процентов от ВВП.

Но спросим себя и о том, требует ли укрепление обороноспособности временных решений в сфере налоговой политики. На пять или десять лет, либо пока ситуация в связи с безопасностью этого требует. Постоянный рост расходов на оборону должен покрываться постоянным доходом от налогов. Так бюджетная политика государства будет устойчивой и оставит нам в будущем возможность делать непредвиденные разовые инвестиции.

Готовы ли налогоплательщики к таким новым жертвам во имя нашей безопасности? Для этого надо разговаривать с людьми, разъяснять им положение спокойно и без ссор. Если цели государства ясны, то и люди их понимают.

Инвестиция в обороноспособность является инвестицией в мирное будущее, и она не может слишком сильно зависеть от того, как у нас в данный момент идут дела или каковы политические тенденции. Улучшение обороноспособности на пользу нам всем, поэтому давайте примем необходимые решения сейчас.

Дорогие соотечественники, Конституция Эстонии в своей священной строгости обязывает каждого жителя Эстонии защищать наше государство. Но точно так же она дает каждому из нас право и свободу для этого. Нашу силу можно измерять прямо по тому, сколько людей добровольно присоединятся к государственной обороне в ее как узком, так и широком понимании. У каждого из нас есть какое-то умение или идея, которая поможет сделать Эстонию еще сильнее, увереннее и смелее.

Союз обороны вместе с Kodutütred, Noored Kotkad и Naiskodukaitse – непосредственные примеры волонтерства. Но точно так же здесь можно упомянуть помощников полицейских, добровольных спасателей и саперов, военнослужащих-резервистов и поддерживающих их работодателей, участвующие в защите населения квартирные товарищества, готовые к кризисам органы местного самоуправления, людей, которые поддерживают ветеранов, студентов, занимающихся инновацией в сфере обороны. А также мам и пап, которые дают своему ребенку сине-черно-белый флаг, делая все, чтобы он остался у него в сердце. Все вы – защитники Эстонии. Вы связываете общество в единое целое. На этом и держатся наша уверенность в себе и душевное спокойствие. И наши будущие победы.

Дорогие члены Союза обороны! Передаю вам сегодня огонь победы, чтобы он и в этот раз ярко осветил в каждом уезде волю к обороне, которая глубоко укоренилась в нашем характере. Пусть он несет в себе весть о том, что Эстония больше никогда не будет сломлена. Что мы вместе с союзниками защищаем свою свободу – в Таллинне и на островах, в Вярска и Вастселийна, в Нарве и Васькнарве. Что мы защищаем ее и в Украине, а при необходимости и на более удаленных рубежах. Так наш огонь победы может стать огнем победы для всех, кто защищает свободу и стремится к ней.

Желаю вам хорошего Праздника победы и веселого Иванова дня!

Да здравствует Союз обороны! Да здравствует свободная Эстония!

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