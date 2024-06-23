ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | В Нарве прошел парад в честь Дня победы(75)
Парад в честь Дня победы в Освободительной войне 23 июня начался в 11:00 на Петровской площади в Нарве.
Рано утром, в 7:00, торжества начались с церемонии поднятия флага в Нарвском замке, затем состоялась церемония возложения венков на Нарвском гарнизонном кладбище и зажжение Огня победы.
Главное событие дня - парад на Петровской площади в Нарве - начался в 11:00 с момента прибытия президента республики, но подразделения начали выстраиваться на полчаса раньше.
В своей праздничной речи Алар Карис среди прочего сказал: „Нарва - не серая зона. Нарва - сине-черно-белая!“
Читайте речь президента полностью ЗДЕСЬ.
После президента Эстонии выступили генерал-майор Ильмар Тамм и главный капеллан Кайтселийта Пеэтер Паэнурм.
„Нарва является городом, который на протяжении всей истории был началом и концом нашей борьбы за свободу. Нарва - это альфа и омега нашего стремления к свободе. Здесь, в старом ганзейском городе, мы увековечили свободу Эстонии. С Нарвы начинается не только свободная Эстония, здесь начинается и свободная Европа“, - сказал глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм.
Выступила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
„Это место, где символически совпали начало и конец войны: здесь, под Нарвой, в 1918 году разгорелись первые бои, здесь в 1919 году были сорваны последние попытки Красной армии захватить город“, - напомнила она.
По словам премьер-министра, сохранение свободы требует постоянной и неустанной работы, и многие по своему тяжелому опыту знают, „как дорого мы платим за свою жизнь и свободу“.
1011 участников
В параде приняли участие 1011 представителей Эстонии и союзников и проехали танк Challenger 2, самоходное орудие K9, боевые машины CV90, Warrior и AMX10, бронемашины Sisu, Mastif и Griffon. Также можно было посмотреть на британскую реактивную систему залпового огня M270.
В параде участвовали представители Кайтселийта, Найскодукайтсе, девушки-скауты „Кодутютред“ и юноши-скауты „Нооред Коткад“, снайперский отряд и боевая группа Северо-Восточного округа сухопутной обороны.
В параде также приняли участие школа Кайтселийта, подразделение киберзащиты и служба охраны, представители Департамента полиции и погранохраны, тюремной службы, Спасательного департамента и Союза спасателей. В шествии приняли участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.
Марши исполнили три оркестра – оркестр дружины Пярнумаа, оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, военный оркестр Военного музея, а также духовой оркестр дружины Сакала.
Российская сторона наблюдала за происходящим с помощью аэростата.
КПП закрыт
Напоминаем, что пограничный переход в Нарве закрыт до понедельника. Направление в Эстонию остается открытым. Проход в сторону России возобновится в 7 утра 24 июня.
День Победы – государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис), в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над ополчением балтийских немцев – Ландесвером.
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