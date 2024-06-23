ФОТО | Заложен необычный краеугольный камень нового завода эстонской компании, специализирующейся на технологиях будущего

„Новый завод будет оснащен самыми современными технологиями, что позволит снизить воздействие на окружающую среду и минимизировать загрязнение воздуха. Производство будет значительно более автоматизированным, быстрым и качественным, чем раньше“, - сказал Энн Ыунпуу (63 года), основатель и исполнительный директор компании Elcogen, который во вторник, 18 июня, заложил первый камень в основание нового завода.

Эстонская компания, которая занимается разработкой водородных технологий уже более 20 лет, благодаря новому заводу площадью 14 000 квадратных метров значительно увеличит существующие мощности Elcogen по производству твердооксидных топливных элементов, тем самым удовлетворяя растущий мировой спрос на топливные элементы, производящие чистую энергию и экологически чистый водород.

Во вторник здание нового завода получило довольно необычный краеугольный камень. Им оказалась батарея elcoStack®, состоящая из более чем сотни топливных элементов и производящая с помощью электрохимической реакции либо электричество с нулевым уровнем выбросов, либо водород.

На церемонии закладки краеугольного камня завода Энн Ыунпуу отметил, что это очень важная веха на пути к инновационным энергетическим решениям. „Новый завод - это для нас неизбежная ступень развития, поскольку существующие производственные мощности уже распроданы, а благодаря нашим стратегическим инвесторам - компаниям Baker Hughes и HD Hyundai - у нас есть международные клиенты, у которых есть рынок, заинтересованный в нашей технологии“, - подчеркнул основатель и исполнительный директор компании Elcogen.