ФОТО | Заложен необычный краеугольный камень нового завода эстонской компании, специализирующейся на технологиях будущего(5)
В начале недели в технопарке Лоовялья на окраине Таллинна был заложен первый камень в основание нового завода компании Elcogen, специализирующейся на водородных технологиях. Причина строительства - рост количества заказов от крупных международных клиентов, таких как Baker Hughes и DN Hyundai.
„Новый завод будет оснащен самыми современными технологиями, что позволит снизить воздействие на окружающую среду и минимизировать загрязнение воздуха. Производство будет значительно более автоматизированным, быстрым и качественным, чем раньше“, - сказал Энн Ыунпуу (63 года), основатель и исполнительный директор компании Elcogen, который во вторник, 18 июня, заложил первый камень в основание нового завода.
Эстонская компания, которая занимается разработкой водородных технологий уже более 20 лет, благодаря новому заводу площадью 14 000 квадратных метров значительно увеличит существующие мощности Elcogen по производству твердооксидных топливных элементов, тем самым удовлетворяя растущий мировой спрос на топливные элементы, производящие чистую энергию и экологически чистый водород.
Во вторник здание нового завода получило довольно необычный краеугольный камень. Им оказалась батарея elcoStack®, состоящая из более чем сотни топливных элементов и производящая с помощью электрохимической реакции либо электричество с нулевым уровнем выбросов, либо водород.
На церемонии закладки краеугольного камня завода Энн Ыунпуу отметил, что это очень важная веха на пути к инновационным энергетическим решениям. „Новый завод - это для нас неизбежная ступень развития, поскольку существующие производственные мощности уже распроданы, а благодаря нашим стратегическим инвесторам - компаниям Baker Hughes и HD Hyundai - у нас есть международные клиенты, у которых есть рынок, заинтересованный в нашей технологии“, - подчеркнул основатель и исполнительный директор компании Elcogen.
Как и уже существующий завод, новый завод помогает строить компания Maru Ehitus. „Все великие дела начинаются с малого, и я рад быть здесь, на закладке первого камня, и видеть, к чему привел нас короткий телефонный разговор с Энном Ыунпуу в ноябре 2022 года“, - сказал Марго Денго, председатель правления компании. По его словам, это важный проект для Maru Ehitus, хотя он также представляет собой серьезный вызов с точки зрения строительства, ведь системы, которые необходимо установить, очень сложны.
Хотя с 2014 года у Elcogen есть завод площадью 1700 квадратных метров в городке Юлемисте, после завершения строительства нового завода, который будет возведен в партнерстве с Maru Ehitus AS, производственная мощность Elcogen увеличится с 10 мегаватт до 360 мегаватт. Строительство здания началось в январе 2024 года, а начало производства запланировано на середину 2025 года.
Основанная в 2001 году Энном Ыунпуу компания Elcogen занимается разработкой и производством самых эффективных в мире топливных элементов (SOFC) и технологий электролиза (SOEC) для бытового, коммерческого и промышленного использования. В настоящее время Elcogen поставляет продукцию более чем 60 коммерческим клиентам по всему миру. Цель компании Elcogen - стать мировым лидером в области технологий топливных элементов и электролиза.
Технология топливных элементов компании Elcogen позволяет широкомасштабно и эффективно производить энергию без выбросов и экологически чистый водород. Применяя технологию Elcogen, партнеры компании могут предлагать на массовом рынке решения в области энергетики и хранения энергии, достигать целей по снижению выбросов и развивать водородную экономику. Штаб-квартира компании находится в Таллинне.
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