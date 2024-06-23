„Сегодня ищут суперменов“. ТОП-6 специальностей, которые наиболее востребованы на рынке труда Эстонии

„Сегодня на рынке труда ищут работника, который умеет ориентироваться в быстро меняющемся мире. Можно даже сказать, что своего рода супермена, который креативен, умеет работать в команде и обладает знаниями как в области технологий, так и в управлении людьми и финансами“, — сказал руководитель магистратуры Эстонского университета предпринимательства Mainor (EEK Mainor) Янус Паурман.

Руководитель отдела персонала Tele2 Eesti Хелена Вийроя сказала, что в современном мире хорошая коммуникабельность — это навык номер один. „Навыки общения определяют структуру организации, то есть важна не должность, а способность работать в команде и коммуникабельность“, — отметила Вийроя.

Она добавила, что на рынке труда также высоко ценятся адаптивность и гибкость. „Сюда входит как эмоциональная интеллигентность, самопосознание, так и забота о своем психическом здоровье. В мире, переполненном информацией и быстро развивающихся технологий, хорошая саморегуляция и знание себя являются основой успеха“, — подчеркнула Вийроя.

Руководитель магистратуры EEK Mainor отметил, что понимание подрастающего поколения и умение эффективно работать с представителями разных поколений также становятся более важными. „Во многих организациях и командах сегодня работают люди с большой разницей в возрасте. У них разный исторический фон, опыт и ожидания от работы. Это один из самых интересных современных вызовов на рынке труда“, — сказал Паурман.

На рынке труда ценятся разносторонние сотрудники, но также есть спрос на определенные знания и навыки. Представляем шесть основных областей, которые будут востребованы в ближайшие годы.

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