„Сегодня ищут суперменов“. ТОП-6 специальностей, которые наиболее востребованы на рынке труда Эстонии
Требования к рынку труда меняются так же быстро, как и ожидания от работников. Эксперты делятся рекомендациями о том, какие навыки помогут остаться конкурентоспособными на рынке труда.
„Сегодня на рынке труда ищут работника, который умеет ориентироваться в быстро меняющемся мире. Можно даже сказать, что своего рода супермена, который креативен, умеет работать в команде и обладает знаниями как в области технологий, так и в управлении людьми и финансами“, — сказал руководитель магистратуры Эстонского университета предпринимательства Mainor (EEK Mainor) Янус Паурман.
Руководитель отдела персонала Tele2 Eesti Хелена Вийроя сказала, что в современном мире хорошая коммуникабельность — это навык номер один. „Навыки общения определяют структуру организации, то есть важна не должность, а способность работать в команде и коммуникабельность“, — отметила Вийроя.
Она добавила, что на рынке труда также высоко ценятся адаптивность и гибкость. „Сюда входит как эмоциональная интеллигентность, самопосознание, так и забота о своем психическом здоровье. В мире, переполненном информацией и быстро развивающихся технологий, хорошая саморегуляция и знание себя являются основой успеха“, — подчеркнула Вийроя.
Руководитель магистратуры EEK Mainor отметил, что понимание подрастающего поколения и умение эффективно работать с представителями разных поколений также становятся более важными. „Во многих организациях и командах сегодня работают люди с большой разницей в возрасте. У них разный исторический фон, опыт и ожидания от работы. Это один из самых интересных современных вызовов на рынке труда“, — сказал Паурман.
На рынке труда ценятся разносторонние сотрудники, но также есть спрос на определенные знания и навыки. Представляем шесть основных областей, которые будут востребованы в ближайшие годы.
Обучение на основе искусственного интеллекта
Искусственный интеллект — одна из самых быстро развивающихся областей, влияющих на развитие почти каждой отрасли. „Независимо от сектора, в котором вы работаете, важно понимать, что такое искусственный интеллект, как он формирует нашу экономическую среду и конкретный сектор, и как умело применять его в своей деятельности. Это одна из основных потребностей рынка труда в настоящее время“, — сказал руководитель магистратуры EEK Mainor.
Информационные и коммуникационные технологии
Рынок труда по-прежнему требует навыков в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), таких как разработка программного обеспечения, веб-технологии и управление ИТ. „Потребность в ИТ-навыках никуда не исчезнет с рынка труда, это минимум для любой компании или организации. У каждого успешного сотрудника должно быть хотя бы базовое понимание этой области“, — добавил Янус Паурман. Он отметил, что в Эстонии богатый выбор специальностей с уклоном в ИКТ, и все больше ИКТ-дисциплин интегрируются в учебные программы различных областей. Хелена Вийроя согласилась, что ИКТ-навыки необходимы для того, чтобы идти в ногу с цифровыми инновациями. „Те специалисты, которые разбираются в области ИКТ, способны создавать технологические решения, повышающие эффективность и помогающие организациям достигать конкурентных преимуществ“, — пояснила руководитель отдела персонала Tele2 Eesti.
Управление ESG и устойчивое развитие
Одним из перспективных навыков является управление ESG и анализ. „Растущая экологическая осведомленность заставляет компании искать устойчивые решения. Новое поколение, для которых важно, чтобы рабочее место было экологически сознательным, становятся значимыми. В Эстонии эта область еще находится в зачаточном состоянии, но вскоре компании будут все больше нуждаться в специалистах с таким образованием“, — подчеркнула руководитель отдела персонала Tele2 Eesti.
„Сегодня в эстонской системе высшего образования нет ни одной аккредитованной учебной программы в этой области, но есть несколько тематических микростепеней или краткосрочных курсов. Чисто исходя из регуляций, эти навыки будут необходимы на нашем рынке труда в будущем, поэтому я уверен, что вскоре в эстонской системе высшего образования появятся учебные программы, ориентированные на зеленую и устойчивую экономику“, — пояснил руководитель магистратуры EEK Mainor.
Финансовое управление
„В организациях все можно реализовать только тогда, когда цифры в порядке. Финансовое управление — одна из самых недооцененных, но очень важных областей как в бизнесе, так и в государственном управлении“, — отметил Янус Паурман.
Управление
„Разные поколения требуют разных стилей управления. Современный руководитель — это как оркестр: нужны навыки ментора, коуча и терапевта“, — сказала Хелена Вийроя, которая считает, что управленческие специальности должны быть адаптированы к изменившемуся миру, где на одном совещании могут быть представители 3-4 поколений.
Здравоохранение
„Существенных изменений в диагностике и стационарном лечении людей не ожидается, скорее, фокус будет на профилактике заболеваний. Развитие технологий, ИИ и смартфонов отдаляет человека от самого себя. Это может привести к проблемам с саморегуляцией, стрессом и различными психическими и физическими проблемами, поэтому важно уметь решать такие проблемы“, — говорит руководитель отдела персонала Tele2 Eesti. Она считает, что здравоохранение в целом остается актуальным и из-за стареющего населения, так как соблюдение здорового образа жизни может продлить жизнь, и человек сможет дольше работать.
Помимо вышеупомянутого, руководитель магистратуры EEK Mainor отметил растущую потребность в междисциплинарности на рынке труда, где, например, инженеров обучают быть предпринимателями, и наоборот, предпринимателей обучают быть инженерами.
„Если, например, инженеры и предприниматели не понимают друг друга, они не создадут дополнительную ценность, необходимую рынку труда. Важно, чтобы они учились вместе, чтобы повысить понимание того, как совместно можно создать что-то большее“, — описал Янус Паурман.
Как руководитель магистратуры EEK Mainor, так и руководитель отдела персонала Tele2 Eesti согласились, что в быстро развивающемся мире очень легко отстать от ожиданий рынка труда.
„Когда-то приобретенные знания и навыки могут устареть. Поэтому важно постоянно обновлять свои знания, особенно в междисциплинарной области. То, что вы постоянно повышаете квалификацию в своей области, не обязательно дает преимущество на рынке труда. Важно учиться чему-то новому, чего вы раньше не изучали“, — заявил Янус Паурман.
„Непрерывное саморазвитие — это основа успеха на рынке труда. Гибкость сегодня очень важная компетенция. Так же, как растут требования к рабочим местам, растет и список ожиданий от сотрудников. В вихре изменений невозможно знать все, и поэтому желание и умение учиться важны“, — сказала Хелена Виироя.
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