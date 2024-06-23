Важное напоминание: вызвать лесной пожар способна всего одна искра
По данным Спасательного департамента, в мае в Эстонии из-за засухи произошло 113 ландшафтных и лесных пожаров. Хотя по сравнению с предыдущими годами пожаров стало меньше, из-за жаркой погоды ситуация может измениться. Основная причина пожаров – халатность человека. Поэтому в лесу очень важно соблюдать требования пожарной безопасности, а внести свой вклад в сохранность лесов может каждый.
Разводите костер только в предусмотренном для этого месте
В Яанов день многие жители Эстонии разжигают праздничные костры. Статистика пожаров показывает, что неосторожное разведение костров является наиболее распространенной причиной лесных пожаров. Одна из главных причин, по которой огонь выходит из-под контроля – оставление костра без присмотра. Важно следить за тем, чтобы костер не разжигали в месте, где есть легковоспламеняющиеся материалы. Также следует обратить внимание на направление и силу ветра – даже небольшой порыв ветра может перенести искры или тлеющие угли на сухую растительность окружающей местности. Прежде чем развести костер, важно подготовить безопасное место. Огонь нужно разводить на расстоянии не менее восьми метров от жилых домов и легковоспламеняющихся материалов. Поскольку многие пожары возникают из-за не полностью потушенного огня, поблизости необходимо держать огнетушители или воду и песок. Безопаснее всего разводить костер именно в предусмотренного для этого месте.
Не сжигайте мусор и листья
Как правило, люди не сжигают мусор и отходы в лесу. Однако и разведенный в собственном саду огонь тоже способен привести к крупному лесному или ландшафтному пожару. Мусор может содержать различные типы сухих материалов, в том числе листья, бумагу, картон, пластик и древесные отходы, которые при возгорании легко переносятся по воздуху и могут вызывать масштабные пожары. Помимо вышеперечисленного, крайне опасен также выделяющийся при горении дым и сажа, которые скапливаются на окружающих деревьях и растениях при сжигании мусора. Скопившаяся на деревьях сажа способна сделать их особенно пожароопасными, увеличивая таким образом масштабы и интенсивность пожара.
На природе будьте осторожны с сигаретами
Выбрасывание окурков в природу не только загрязняет окружающую среду, но и может стать причиной масштабных пожаров. Окурок сигареты тлеет при температуре 400-900°С, и при соприкосновении с легковоспламеняющимися материалами, например, с просушенным сеном, пожар может возникнуть очень легко. Конечно, бросить курить навсегда – лучшее решение, однако если бросить курить за один день вам не под силу, можно хотя бы выбрать альтернативное табачное изделие, которое не горит. Например, устройство для нагревания табака не горит, не выделяет дыма и пепла. При этом нужно помнить, что неисправные электронные устройства нельзя просто выбрасывать в природу – их необходимо сдавать в специально предусмотренные для этого пункты сбора.
Избегайте развлекательных поездок по лесу на механических транспортных средствах
Езда на механическом транспортном средстве по сухой траве может вызвать очаги пожара сразу несколькими способами. Основная причина – горячие части автомобиля, такие как выхлопная система (катализатор и глушитель) и двигатель, температура которых при перегреве иногда способна достигать даже более 500°С. Если горячие части транспортного средства соприкасаются с сухим сеном или травой, может возникнуть пожар, распространяемый дальше ветром. Искры могут возникать при работе вращающихся с большой скоростью деталей или в результате механических повреждений, например, при попадании камней между колесами. Электрические короткие замыкания также являются фактором риска, и осторожность также обязательно следует соблюдать в отношении утечек топлива и масла – если эти жидкости попадают на горячие поверхности, они могут сразу же воспламениться.
Сообщите о поврежденных линиях электропередачи
Поврежденные или плохо обслуживаемые линии электропередачи могут вызвать искрение или возгорание. Кроме того, пожары могут быть вызваны перегрузкой линий электропередачи, например, перегревом кабелей. Образующиеся искры падают на сухую землю или переносятся на сухие ветки, что способно привести к крупному пожару. Поэтому важно следить за тем, чтобы территория вокруг линий электропередачи была чистой, и сами линии также необходимо регулярно проверять. Если вы заметили необслуженные линии электропередачи, об этом нужно немедленно сообщить.
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