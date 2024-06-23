Важное напоминание: вызвать лесной пожар способна всего одна искра

Разводите костер только в предусмотренном для этого месте

В Яанов день многие жители Эстонии разжигают праздничные костры. Статистика пожаров показывает, что неосторожное разведение костров является наиболее распространенной причиной лесных пожаров. Одна из главных причин, по которой огонь выходит из-под контроля – оставление костра без присмотра. Важно следить за тем, чтобы костер не разжигали в месте, где есть легковоспламеняющиеся материалы. Также следует обратить внимание на направление и силу ветра – даже небольшой порыв ветра может перенести искры или тлеющие угли на сухую растительность окружающей местности. Прежде чем развести костер, важно подготовить безопасное место. Огонь нужно разводить на расстоянии не менее восьми метров от жилых домов и легковоспламеняющихся материалов. Поскольку многие пожары возникают из-за не полностью потушенного огня, поблизости необходимо держать огнетушители или воду и песок. Безопаснее всего разводить костер именно в предусмотренного для этого месте.

Не сжигайте мусор и листья

Как правило, люди не сжигают мусор и отходы в лесу. Однако и разведенный в собственном саду огонь тоже способен привести к крупному лесному или ландшафтному пожару. Мусор может содержать различные типы сухих материалов, в том числе листья, бумагу, картон, пластик и древесные отходы, которые при возгорании легко переносятся по воздуху и могут вызывать масштабные пожары. Помимо вышеперечисленного, крайне опасен также выделяющийся при горении дым и сажа, которые скапливаются на окружающих деревьях и растениях при сжигании мусора. Скопившаяся на деревьях сажа способна сделать их особенно пожароопасными, увеличивая таким образом масштабы и интенсивность пожара.

На природе будьте осторожны с сигаретами