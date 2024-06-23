Научный сотрудник ТТУ пояснил, почему в Финском заливе в жару бывает экстремально холодная вода

Отвечая на вопрос ведущих выходящей на ETV+ передачи „Кофе+„ о том, почему вода не всегда прогревается вместе с повышением температуры воздуха, Куприянов пояснил, что в основном температура воды напрямую связана с температурой воздуха.

„Это также связано с солнечным излучением, солнце нагревает поверхностную воду. Это также зависит от свойств воды, если она темная, то она нагревается быстрее. Влияет и глубина. Плюс ветер, который перемешивает слои воды“, – рассказал Куприянов.

Он пояснил, что достаточно распространенное теперь в Эстонии явление, когда в жаркую погоду температура воды составляет лишь четыре градуса, называется апвеллингом, или восходящим течением.

„Когда ветер постоянно дует в одном направлении, как правило, параллельно берегу, то сносит нагревшуюся поверхностную воду, и поднимается более холодный слой из глубины. Этот может происходить достаточно быстро, в течение суток“, – констатировал гость передачи, добавив, что в таких случаях разница температур воды и воздуха может составлять 10–15 градусов.

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