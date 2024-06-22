Из-за закрытия границы в Нарве на погранпункте Лухамаа выстроилась 16-часовая очередь: советуют воздержаться от поездок в Россию

Ввиду преднамеренных действий России и во избежание угрозы здоровью людей и общественному порядку на предстоящих выходных Департамент полиции и погранохраны (PPA) не будет открывать погранпереход „Нарва“ в направлении России.

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар сообщил, что в связи с закрытием Нарвского пограничного пункта количество людей, пытающихся пересечь границу на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула, выше обычного.

„Поскольку Россия очень медленно принимает людей, время ожидания для пешеходов и автомобилей также увеличилось. Например, время ожидания для автомобилей растянулось до 16 часов в Лухамаа и до 6 часов в Койдула“, - сказал он.

Утсар добавил, что эстонская пограничная служба работает в обычном режиме и постоянно следит за ситуацией.

На пограничном пункте в Нарве, по словам полиции, ситуация спокойная, и нет людей, ожидающих пересечения границы. Мэр Нарвы Яан Тоотс сказал, что ситуация разрешилась вчера вечером и за прошедший день проблем не возникало. „Для нуждающихся, например, семей с детьми, мы предложили возможность отправиться в социальный дом, но таких желающих не нашлось. Мы раздавали воду, но к пяти часам вечера очередь на границе уже исчезла“, - сказал он.

„PPA настоятельно рекомендует всем воздержаться от поездок в Россию - мы готовы немедленно закрыть все пограничные пункты, и если это понадобится, вернуться в Эстонию будет крайне сложно“, - сказал начальник оперативного отдела Утсар.

PPA напоминает, что пункт пропуска в Нарве останется закрытым до 7:00 утра 24 июня.