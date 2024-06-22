ФОТО DELFI | Яанов день в Пыхья-Таллинне прошел с размахом. Места для гриля были нарасхват, на ярмарке - продукция российского и украинского производства

В рамках Яанова дня в Пыхья-Таллинне была организована ярмарка. Здесь можно было купить не только одежду и продукты. Например, шампунь украинского производства оказался дороже, чем российский. Также работали палатки с едой. В то же время все специальные места для гриля мгновенно были заняты, причем пару мест заняли иностранцы.