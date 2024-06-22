В Таллиннской тюрьме найден мертвым 23-летний заключенный, полиция расследует дело как убийство

Труп был найден в запертой камере в жилом блоке, где, помимо скончавшегося, проживал еще один заключенный. Заключенные находились в одной камере с начала июня.

Погибший заключенный был арестован за преступление, связанное с наркотиками, и имел предыдущую судимость.

Чтобы установить обстоятельства смерти, Таллиннская тюрьма возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса об убийстве. Уголовное дело ведет Пыхьяская окружная прокуратура.

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