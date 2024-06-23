Таллиннский аэропорт подозревает одного из бывших работников в присвоении 1,3 миллиона евро наличными

Прокуратура занимается этим делом как минимум с начала года. Неизвестно, на что могли быть потрачены предположительно присвоенные деньги, но в расследовании фигурирует оплата товаров в Selver в размере 80 000 евро и почти 100 000 евро на покупку недвижимости.

Подозреваемый своей вины не признает. По словам его адвоката, речь идет о трудовом споре.

Помимо уголовного дела в рассмотрении находятся и два отдельных гражданских дела. В этой истории есть чему поучиться и бизнесменам, и мошенникам. И даже государству.

Никто не проверял

В течение многих лет работа парковки Таллиннского аэропорта представляла собой целую информационную цепочку во главе с одним человеком - тем самым, которого сейчас подозревают в присвоении 1,3 миллиона евро.

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