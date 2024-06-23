Таллиннский аэропорт подозревает одного из бывших работников в присвоении 1,3 миллиона евро наличными

Бывшего руководителя одного из отделов Таллиннского аэропорта подозревают в том, что за несколько лет он тайком присвоил более одного миллиона евро, принадлежавших государственному предприятию, пишет Eesti Ekspress.
Прокуратура занимается этим делом как минимум с начала года. Неизвестно, на что могли быть потрачены предположительно присвоенные деньги, но в расследовании фигурирует оплата товаров в Selver в размере 80 000 евро и почти 100 000 евро на покупку недвижимости.
Подозреваемый своей вины не признает. По словам его адвоката, речь идет о трудовом споре.
Помимо уголовного дела в рассмотрении находятся и два отдельных гражданских дела. В этой истории есть чему поучиться и бизнесменам, и мошенникам. И даже государству.
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