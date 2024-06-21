ВИДЕО | Исследование о гособороне: мнения эстонцев и иноязычных жителей всё более сближаются

В пятницу (21.06) в Министерстве обороны были представлены результаты исследования общественного мнения, в котором приняли участие 1200 респондентов, опрошенных в марте и апреле.

По словам вице-канцлера Минобороны по вопросам готовности к обороне Сузан Лиллевяли, в некоторых вопросах, по сравнению с предыдущим опросом, подход людей изменился, но во многих вопросах ситуация улучшилась. „Воля к обороне жителей Эстонии по-прежнему высока, и поддержка той позиции, что в случае военного нападения нужно давать ответ, по-прежнему на уровне 81%, как и было раньше“, - отметила она.