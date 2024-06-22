Экономика
22.06.2024, 17:20

Компания Telia: план Тийта Рийсало ввести новый сбор более чем сомнителен

 
Telia, логотип
Telia, логотип
ФОТО: Foto: Madis Veltman

Как считает компания Telia Eesti, озвученная сегодня идея Министерства экономики и коммуникаций взимать с предприятий в сфере телекоммуникаций дополнительный сбор сомнительна по многим причинам.

„В том числе потому, что предприятия связи уже сейчас платят в госбюджет очень большие налоги, а также миллионы евро в виде специальных сборов, например, плату за частоты, за нумерацию и аукцион“, - сказала Delfi Кристийна Маазик, возглавляющая юридическое подразделение Telia.

Компания Telia является, по словам Маазик, одним из крупнейших налогоплательщиков государства, перечисляя в год в виде различных выплат 100 миллионов евро. Кроме того, предприятие инвестирует в экономику Эстонии несколько десятков миллионов евро в год.

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