22.06.2024, 17:20
Компания Telia: план Тийта Рийсало ввести новый сбор более чем сомнителен
ФОТО: Foto: Madis Veltman
Как считает компания Telia Eesti, озвученная сегодня идея Министерства экономики и коммуникаций взимать с предприятий в сфере телекоммуникаций дополнительный сбор сомнительна по многим причинам.
„В том числе потому, что предприятия связи уже сейчас платят в госбюджет очень большие налоги, а также миллионы евро в виде специальных сборов, например, плату за частоты, за нумерацию и аукцион“, - сказала Delfi Кристийна Маазик, возглавляющая юридическое подразделение Telia.
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