Компания Telia: план Тийта Рийсало ввести новый сбор более чем сомнителен

„В том числе потому, что предприятия связи уже сейчас платят в госбюджет очень большие налоги, а также миллионы евро в виде специальных сборов, например, плату за частоты, за нумерацию и аукцион“, - сказала Delfi Кристийна Маазик, возглавляющая юридическое подразделение Telia.