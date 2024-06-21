ФОТО | Мост переполнен, но движение есть, в гостинице готовы оборудовать допместа: что происходит на нарвском погранпереходе днем?

Корреспондент RusDelfi пообщалась с людьми в начале очереди, на тот момент они стояли около 30 минут. Оказалось, что четверо - из Таллинна, двое - из Финляндии. Причина поездки у всех одна - родственники. У кого-то семья живет в России, а работает человек здесь. Кто-то едет к родителям, а кто-то отвозит детей к бабушке. Выходит пограничник, приглашает пройти за ним - и 10-15 человек скрываются в здании погранпункта.

По словам тех, кто идет с российской стороны, стоять там приходится около часа, эстонский же КПП люди проходят за пять минут.

Сама площадь начинает приобретать вид некоего туристического объекта, куда съехались люди из разных стран. Даже уличный музыкант с аккордеоном обосновался рядом с длинной очередью. По словам очевидцев, еще вчера его видели в Старом городе.

Через 8 минут снова выходит пограничник, с ним уходят 16 человек. Несмотря на то, что мост заполнен, очередь, очевидно, движется. Тем не менее, владелец гостиницы „INGER“ Владимир Изотов готов принять людей на случай повторения вчерашней ситуации. По его словам, сейчас в отеле есть свободные номера на следующую ночь, а в дополнение к ним, при необходимости, гостиница готова оборудовать дополнительные спальные места в конференц-зале. В таком случае одно койко-место будет стоить около 10-11 евро.

Напомним, что вечером 21 июня, вторую ночь подряд, будет проводиться эвакуация машин с Петровской площади. Также 22 июня в 10:00 на Петровской площади начнется подготовка к параду в честь Дня Победы. Автобусы, которые едут в сторону границы, начиная с 8 часов утра будут направлены на остановку Пушкина 22, а до пограничного пункта можно будет дойти пешком по краю площади.

Поскольку пограничный пункт находится в зоне парада, то 23 июня с 9:30 до 12:30 (во время проведения парада), люди не смогут добраться до погранперехода. Доступ к пункту пропуска будет восстановлен после окончания парада.

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