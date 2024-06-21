На Яанов день ожидаются низкие цены на электроэнергию. А что в июле и августе?
Сочетание роста объема производства ветряной энергии, обильных осадков и низкого потребления дают основание ожидать на выходных очень низких цен на электроэнергию в течение длительного периода времени.
С начала недели цены на электроэнергию в странах Балтии неуклонно снижаются. Если в понедельник средняя биржевая цена в Эстонии составляла 118,27 евро за мегаватт-час, то к четвергу она уже опустилась ниже отметки в 100 евро. По мере снижения спроса и при условии сохранения прочих обстоятельств в выходные и следующие за ними праздничные дни среднесуточные цены упадут еще ниже и, вероятно, достигнут минимума в воскресенье.
По словам руководителя сферы торговли энергией Eesti Energia Армена Каспарова, снижение цен обусловлено, в первую очередь, улучшением ветровых условий в странах Балтии. „Средний прогноз объема производства ветряной энергии в странах Балтии превышает медианный показатель – 389 МВт/ч. Производство энергии ветра начнет расти во вторник и достигнет своего пика – 770 МВт/ч – в четверг, после чего производство ветряной энергии снова начнет снижаться“, - пояснил Каспаров.
Кроме того, по словам Каспарова, на формирование цены также влияют обильные осадки в Скандинавии, а также продолжающиеся ремонтные работы Estlink-2. „Например, в сегодняшних ценах на электроэнергию мы видим, что если цена в Финляндии за несколько часов падает до минусовых значений, Балтийский рынок не может извлечь из этого существенной выгоды. Для нас минимальная цена остается на уровне 20 евро за мегаватт-час“, - объясняет Каспаров. - При условии более высокой мощности соединений в Балтийские страны поступало бы больше выгодной гидро - и ветроэнергии из Скандинавии. Гармонизировать цены помогло бы также производство АЭС Финляндии и Швеции, несмотря на то, что в периоды низких цен их нагрузка остается в известной степени низкой“.
На июль и август Каспаров не прогнозирует значительного падения цен. По его словам, ветряная и солнечная погода может означать дни с более низкими ценами на электроэнергию, но в большинстве случаев этого недостаточно, чтобы покрыть пиковый спрос в вечерние и утренние часы. „Пока связь стран Балтии с Финляндией ограничена из-за неисправности Estlink-2, наши дневные средние цены по большей части будут выше, чем в прошлом году. Объем производства электроэнергии в странах Балтии еще слишком незначителен, особенно в безветренную погоду“, - добавил Каспаров, по словам которого отечественное производство электроэнергии в среднем покрывает менее половины потребления стран Балтии. Электроэнергия импортируется в страны Балтии в максимально возможном объеме через все соединения - из Польши, Финляндии и Литвы.
„Цены на электроэнергию, вероятно, будут оставаться очень волатильными в течение дня. Высокие пиковые цены на электроэнергию возникают из-за крайне низкого объема и в основном связаны с управлением потреблением“, - добавил представитель Eesti Energia.
Обзор рынка составлен на базе данных Eesti Energia на данный момент. Приведенные данные основаны на публичной информации. Обзор рынка представлен как информативный материал, не являясь обещанием, предложением или официальным прогнозом Eesti Energia. Из-за быстрых изменений в регулировании рынка электроэнергии обзор рынка или содержащаяся в нем информация не являются окончательными и могут не соответствовать ситуациям, которые могут возникнуть в будущем. Eesti Energia не несет ответственности за расходы или убытки, которые могут возникнуть в связи с использованием предоставленной информации.
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