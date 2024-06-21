Госсуд: бывший декан ТУ Рауль Эаметс нарушил ограничение на осуществление действия и должен заплатить штраф в размере 400 евро

В июне 2023 года тогдашний декан факультета социальных наук Тартуского университета заключил от имени университета с целевым учреждением Pere Sihtkapital договор о сотрудничестве для проведения научных исследований, одновременно являясь членом правления фонда. Тем самым он нарушил запрет на осуществление действий, в соответствии с которым должностное лицо не вправе осуществлять действия или принимать решения, если это делается в отношении его самого или связанного с ним лица.

Департамент полиции и погранохраны наложил на Эаметса штраф, после чего тот обратился в суд, утверждая, что не понимает запрета на свои действия. Декан ошибочно полагал, что ограничение на осуществление действий распространяется только на сделки, связанные с финансовыми обязательствами перед университетом. Однако, по мнению коллегии Государственного суда по уголовным делам, Эаметс мог избежать ошибки, следовательно, его ответственность не исключается.

Государственный суд пояснил, что Эаметсу, приступая к работе декана университета, следовало уяснить для себя соответствующие законы. Как подчеркнула коллегия, понимание соответствующих положений антикоррупционого закона не требует глубоких юридических знаний. Хотя декан обратился за консультацией к юристам университета и целевого учреждения, он не поинтересовался их мнением по поводу ограничения на осуществление действий.

Принятое сегодня решение коллегией Госсуда по уголовным делам оставило в силу первоначальное наказание, вынесенное Департаментом полиции и погранохраны, а именно штраф в размере 400 евро.

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